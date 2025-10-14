¡Insólito! La inesperada baja que sufrió la Selección de Francia de cara a las semis del Mundial Sub 20

La Selección de Francia no podrá contar con Saimon Bouabré, su principal figura, en las semis ante Marruecos por un inesperado motivo.

La inesperada baja en la Selección de Francia a horas de las semifinales del Mundial Sub 20 ante Marruecos. Foto: EFE

La Selección de Francia está a un paso de disputar la final del Mundial Sub 20. Para ello, deberá vencer a la Selección de Marruecos, una de las grandes revelaciones del certamen, este miércoles a partir de las 16:00 (hora de Argentina).

De cara a este partido, Les Bleus sufrieron una durísima e inesperada baja: Saimon Bouabré, mediocampista ofensivo de 19 años, no estará presente en el duelo ante los marroquíes debido a que su club de origen (Neom F.C. de Arabia Saudita) le prohibió seguir jugando el torneo y le ordenó que regresara al país.

La insólita baja que tendrá Francia de cara a las semis del Mundial Sub 20 Durante la etapa de grupos del Mundial Sub 20, ya se había ausentado en los partidos contra Nueva Caledonia, Sudáfrica y Estados Unidos, ya que su club en Arabia no le había dado autorización para viajar, dado que el torneo no está incluido en el calendario obligatorio de la FIFA.

image Saimon Bouabré fue la gran figura de Francia en octavos y cuartos del Mundial Sub 20. Cuando finalmente obtuvo el visto bueno para sumarse al equipo, el mediocampista francés se transformó rápidamente en una de las grandes figuras del campeonato. Fue clave en el triunfo ante Japón en los octavos de final y se destacó frente a Noruega en cuartos, donde marcó dos tantos y fue elegido como el jugador más destacado del encuentro. No obstante, solo dos días más tarde, su equipo volvió a solicitar su regreso inmediato a Arabia Saudita, dejándolo fuera de las etapas decisivas del certamen.