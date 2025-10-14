¡Insólito! La inesperada baja que sufrió la Selección de Francia de cara a las semis del Mundial Sub 20
La Selección de Francia no podrá contar con Saimon Bouabré, su principal figura, en las semis ante Marruecos por un inesperado motivo.
La Selección de Francia está a un paso de disputar la final del Mundial Sub 20. Para ello, deberá vencer a la Selección de Marruecos, una de las grandes revelaciones del certamen, este miércoles a partir de las 16:00 (hora de Argentina).
De cara a este partido, Les Bleus sufrieron una durísima e inesperada baja: Saimon Bouabré, mediocampista ofensivo de 19 años, no estará presente en el duelo ante los marroquíes debido a que su club de origen (Neom F.C. de Arabia Saudita) le prohibió seguir jugando el torneo y le ordenó que regresara al país.
Durante la etapa de grupos del Mundial Sub 20, ya se había ausentado en los partidos contra Nueva Caledonia, Sudáfrica y Estados Unidos, ya que su club en Arabia no le había dado autorización para viajar, dado que el torneo no está incluido en el calendario obligatorio de la FIFA.
Cuando finalmente obtuvo el visto bueno para sumarse al equipo, el mediocampista francés se transformó rápidamente en una de las grandes figuras del campeonato. Fue clave en el triunfo ante Japón en los octavos de final y se destacó frente a Noruega en cuartos, donde marcó dos tantos y fue elegido como el jugador más destacado del encuentro. No obstante, solo dos días más tarde, su equipo volvió a solicitar su regreso inmediato a Arabia Saudita, dejándolo fuera de las etapas decisivas del certamen.
Por su parte, el entrenador de Francia, Bernard Diomède, ya había avisado que Bouabré podía perderse el encuentro de semifinales: “Jugar con o sin él cambia las cosas. Esperaba que el club nos diera 24 horas más, pero sabía que no era sencillo. Siempre fui claro con Saimon: su club tiene prioridad”, lanzó el DT, resignado ante la decisión del club árabe.