El palito del DT Colombia a la Selección argentina a horas de las semis del Mundial Sub 20: "No tenemos que..."

César Torres, entrenador de Colombia, palpitó el cruce ante la Albiceleste y le tiró un dardo al equipo dirigido por Diego Placente.

Este miércoles a partir de las 20:00 (hora de Argentina), la Selección argentina comandada por Diego Placente irá en busca de la final del Mundial Sub 20 ante Colombia. Tras aplastar a Nigeria por 4-0 en los octavos y despachar a México en cuartos tras un contundente 2-0, la Albiceleste buscará seguir haciendo historia ante los Cafeteros.

Por su parte, Colombia viene de dar el gran golpe en los cuartos, ya que se impuso por 3-2 ante España, una de las grandes favoritas al título, en un partidazo de aquellos. Además, en los octavos se impusieron ante Sudáfrica con un cómodo 3-1.

El DT de Colombia palpitó la semifinales ante Argentina Es por ello, que ahora se vendrá un duelo de alto voltaje entre ambas selecciones sudamericanas y a tan solo un día de lo que será el encuentro, César Torres, entrenador del combinado cafetero, habló en conferencia de prensa y palpitó el choque: “Me mueve ganar la semifinal y llevar a mi país a una final y competirla para ganar. De todas formas, aún no hemos conseguido nada, el país sabe que no hemos conseguido nada, hay que enfocarse en este partido y hacer bien las cosas para poder llegar a la final", lanzó.

Colombia Sub 20 La Selección de Colombia irá en busca de dar el golpe ante la Selección argentina. Foto: EFE "Vamos a competir ante Argentina para ganar, tenemos la ilusión, el sueño... Los respetamos como hemos respetado a todas las selecciones, pero ese sueño no nos lo quita nadie. Sé que va a ser un lindo partido, muy parejo, como han sido los dos que jugamos en el Sudamericano (empate 1-1 y victoria de Argentina por 1-0)", agregó.