Marruecos prepara vuelos especiales a Chile para alentar a la Sub 20 en la final contra Argentina

Marruecos planea trasladar a cientos de fanáticos hacia Santiago de Chile a través de vuelos especiales de Royal Air Maroc.

La aerolínea marroquí habilitará vuelos desde Casablanca para que los hinchas puedan estar presentes en la final del Mundial juvenil en Chile.

Marruecos alcanzó la final del Mundial Sub 20 tras eliminar a Francia en semifinales y buscará su primer título en la categoría frente a la Selección argentina. La clasificación generó una ola de entusiasmo en todo el país y, ante la demanda de los fanáticos, la aerolínea estatal Royal Air Maroc anunció que planea organizar vuelos especiales hacia Santiago de Chile, sede de la gran final.

Según informaron medios locales, la iniciativa apunta a facilitar el traslado de hinchas desde Casablanca, a más de 9.900 kilómetros de distancia, con apenas unos días disponibles antes del partido decisivo.

Royal Air Maroc y su tradición de apoyar al deporte No es la primera vez que la compañía aérea impulsa este tipo de acciones. Durante las Eliminatorias rumbo a los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022, Royal Air Maroc ya había fletado vuelos hacia Costa de Marfil y la República Democrática del Congo. En la última Copa del Mundo, incluso organizó un sistema especial de traslado hacia Medio Oriente para que los marroquíes pudieran acompañar a su selección.

La estrategia refuerza el compromiso del país con el deporte y el respaldo a su selección, en un contexto donde el fútbol se ha convertido en un verdadero símbolo nacional.

Marruecos y un proyecto deportivo exitoso El éxito de la selección Sub 20 es parte de un ambicioso proyecto deportivo impulsado por la federación marroquí, centrado en la formación y el desarrollo juvenil. En los últimos años, Marruecos conquistó las Copas Africanas Sub 17 y Sub 23 en 2023, fue cuarto en el Mundial Sub 17 del mismo año y se llevó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024.