Tragedia en el Rally de Marruecos: muere el piloto portugués Jorge Brandão

El motociclista portugués, del equipo Old Friends Rally, sufrió una caída en las dunas del kilómetro 214 durante la quinta etapa de la competencia.

El piloto portugués de motociclismo Jorge Brandão murió este viernes tras sufrir un grave accidente durante la quinta y última etapa del Rally de Marruecos, una jornada de 216 kilómetros cronometrados con salida y llegada en la ciudad de Erfoud, según informaron los organizadores de la competencia.

"Hoy, 17 de octubre, durante la quinta etapa del Rally del Marruecos, que discurre en bucle alrededor de Erfoud, el motorista Jorge Brandão, que participaba por segunda vez en la carrera, sufrió una caída en las dunas en el kilómetro 214", explicaron mediante un comunicado oficial.

Jorge Brandao Jorge Brandão participaba por segunda vez en el Rally de Marruecos cuando sufrió el accidente que le costó la vida. El deportista, integrante del equipo Old Friends Rally, "fue atendido rápidamente por los médicos de un helicóptero médico que lo trasladó al hospital de Erfoud, donde lamentablemente falleció a las 13:55", añadieron los organizadores.