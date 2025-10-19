La Selección argentina va en busca del título ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20: hora y TV

La Selección argentina de Placente va en busca del séptimo título mundial de la categoría ante la sorprendente Marruecos que buscará dar el golpe.

La Selección argentina, que buscará el séptimo título en juveniles, se enfrentará este domingo a Marruecos, en la que será la gran final del Mundial Sub 20 que se disputa en Chile.

Este trascendental encuentro está programado para las 20:00 (hora de Argentina), se va a llevar a cabo en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos y se podrá ver a través de Telefe y DSports, a la vez que el árbitro será el italiano Maurizio Mariani.

La “Albiceleste” terminó primera en el Grupo D con puntaje ideal gracias a los triunfos sobre Cuba (3-1), Australia (4-1) e Italia (1-0). Ya en los octavos de final pasó por arriba a Nigeria con un contundente 4-0, mientras que en los cuartos de final le ganó 2-0 sin mayores inconvenientes a México y en las semis superó en un durísimo encuentro por 1-0 a Colombia gracias al gol de Mateo Silvetti.

El equipo argentino en la semifinal La Selección argentina va por la séptima estrella mundial frente a Marruecos en la final del Mundial Sub 20. Fotobaires En caso de quedarse con el tan ansiado triunfo, la Argentina conseguirá su séptimo título en un Mundial Sub 20 (ya lo ganó en 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007) y se afianzará como la selección más ganadora del certamen.