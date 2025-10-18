La picante advertencia del DT de Marruecos a la Selección argentina a horas de la final del Mundial Sub 20: "Nadie es invencible"
Mohamed Ouahbi, DT de Marruecos, palpitó la final del Mundial Sub 20 ante los dirigidos por Placente y lanzó unas picantes frases en conferencia.
Este domingo a las 20:00 (hora de Argentina), la Selección argentina de Diego Placente buscará hacer historia y alzarse con su séptimo título en el Mundial Sub 20. Enfrente tendrá a un rival inesperado, pero que tiene mucha jerarquía y buen juego como lo es Marruecos, combinado que viene de dar el gran golpe al eliminar a Francia por penales.
Como es habitual en la previa de cada final, los entrenadores de ambos equipos se presentaron este sábado en conferencia de prensa y hablaron con los medios. Placente fue el primero en hablar y le manifestó toda la confianza a sus dirigidos. Además llenó de elogios a varios de sus futbolistas.
Te Podría Interesar
La tajante advertencia del DT de Marruecos a la Selección argentina a un día de la final
Del otro lado, quien se presentó fue Mohamed Ouahbi, DT de Marruecos, y allí primero que todo felicitó a sus dirigidos por todo todo el camino que atravesaron para alcanzar la final del mundo: "Es un auténtico honor para nosotros, pero nos centramos en el partido y no en el trofeo. Estamos orgullosos pero muy concentrados”, aseguró.
A su vez, le lanzó una tajante advertencia a los dirigidos por Diego Placente: "Nadie es invencible, Argentina es un equipo muy bueno, excelente, pero nosotros vamos a dar todo lo que tenemos utilizando nuestras herramientas, que son muchas. Podemos ganarle a cualquiera y cada jugador dará lo mejor de sí mismo. Lo más importante en este tipo de encuentros es la táctica, pero los jugadores tendrán que tomar las decisiones correctas. Es al estar aquí, ante todos estos periodistas, cuando se dan cuenta qué tan importante es esta final", sentenció.
El análisis de lo que será la final del Mundial Sub 20
Por otra parte, Mohamed Ouahbi explicó cómo deberá jugarle su combinado a la Albiceleste: "El tema de la posesión es un tema que para mi no importa, mi equipo está preparado a tener la posesión y a no tenerla. Somos lo que somos dependiendo del contexto del partido y de lo que quiera hacer Argentina y creo que para ellos es igual, cada partido en el que han tenido menos posesión han sido igualmente fuertes", lanzó.
Por último, el DT de Marruecos hizo su análisis acerca del desarrollo que ha tenido su selección a lo largo del Mundial Sub 20: "Nuestro equipo ha afianzado su cohesión, su generosidad y la confianza y es algo que se demuestra en la tranquilidad que transmitimos. Creo que el elemento clave es la humildad de los jugadores cuando cometen errores. En la Copa de África nos dimos cuenta que podemos ser fuertes y aprender de las derrotas", concluyó.