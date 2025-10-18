La picante advertencia del DT de Marruecos a la Selección argentina a horas de la final del Mundial Sub 20: "Nadie es invencible"

La picante advertencia del DT de Marruecos a la Selección argentina a horas de la final del Mundial Sub 20. Foto: EFE

Este domingo a las 20:00 (hora de Argentina), la Selección argentina de Diego Placente buscará hacer historia y alzarse con su séptimo título en el Mundial Sub 20. Enfrente tendrá a un rival inesperado, pero que tiene mucha jerarquía y buen juego como lo es Marruecos, combinado que viene de dar el gran golpe al eliminar a Francia por penales.

Como es habitual en la previa de cada final, los entrenadores de ambos equipos se presentaron este sábado en conferencia de prensa y hablaron con los medios. Placente fue el primero en hablar y le manifestó toda la confianza a sus dirigidos. Además llenó de elogios a varios de sus futbolistas.

La tajante advertencia del DT de Marruecos a la Selección argentina a un día de la final Del otro lado, quien se presentó fue Mohamed Ouahbi, DT de Marruecos, y allí primero que todo felicitó a sus dirigidos por todo todo el camino que atravesaron para alcanzar la final del mundo: "Es un auténtico honor para nosotros, pero nos centramos en el partido y no en el trofeo. Estamos orgullosos pero muy concentrados”, aseguró.

image Mohamed Ouahbi, DT de Marruecos, palpitó la final del Mundial Sub 20. A su vez, le lanzó una tajante advertencia a los dirigidos por Diego Placente: "Nadie es invencible, Argentina es un equipo muy bueno, excelente, pero nosotros vamos a dar todo lo que tenemos utilizando nuestras herramientas, que son muchas. Podemos ganarle a cualquiera y cada jugador dará lo mejor de sí mismo. Lo más importante en este tipo de encuentros es la táctica, pero los jugadores tendrán que tomar las decisiones correctas. Es al estar aquí, ante todos estos periodistas, cuando se dan cuenta qué tan importante es esta final", sentenció.

El análisis de lo que será la final del Mundial Sub 20 Por otra parte, Mohamed Ouahbi explicó cómo deberá jugarle su combinado a la Albiceleste: "El tema de la posesión es un tema que para mi no importa, mi equipo está preparado a tener la posesión y a no tenerla. Somos lo que somos dependiendo del contexto del partido y de lo que quiera hacer Argentina y creo que para ellos es igual, cada partido en el que han tenido menos posesión han sido igualmente fuertes", lanzó.