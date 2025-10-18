Mundial Sub 20: la insólita decisión de la televisión chilena con la final entre Argentina y Marruecos

Este domingo, la Selección argentina jugará la final del Mundial Sub 20 ante Marruecos y el país anfitrión tomó una llamativa medida en lo que respecta a la trasmisión del partido.

La transmisión de la final entre Argentina y Marruecos sufrirá un desperfecto en Chile.

Este domingo 19 de octubre, la Selección argentina Sub 20 jugará la final del Mundial ante Marruecos buscando levantar su séptimo trofeo en la categoría. Sin embargo, en las últimas horas surgió una noticia tan insólita como polémica: Chile, el organizador del torneo, no transmitirá el partido definitorio de manera completa.

Resulta que Chilevisión, canal que transmitió en vivo la mayoría de los encuentros del certamen juvenil, deberá interrumpir la emisión de la final alrededor de los 40 minutos del primer tiempo para pasar la franja electoral, espacio obligatorio que todos los canales deben emitir entre las 20:40 y las 21:00 horas, en la previa de las elecciones presidenciales y parlamentarias del próximo 16 de noviembre.

Chilevisión no trasmitirá la final completa del Mundial Sub 20 entre Argentina y Marruecos Desde la señal privada intentaron que el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) hiciera una excepción, apelando al hecho de que el Mundial se juega en suelo trasandino. Sin embargo, el organismo rechazó la solicitud por haber sido presentada fuera del plazo estipulado.

El equipo argentino en la semifinal La final del Mundial Sub 20 entre Argentina y Marruecos no será transmita de manera completa por la televisión chilena. Fotobaires Así las cosas, el duelo entre Argentina y el Marruecos quedará interrumpido durante 20 minutos. Una vez finalizada la franja electoral, el canal retomará la señal en el inicio del complemento.