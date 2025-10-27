"Me parece triste": el descargo de Tini Stoessel contra Yanina Latorre en pleno show del Festival Futttura

Tini Stoessel respondió a las críticas por su llanto tras posponer su show de Futttura por la lluvia.

En medio de un mega festival moderno, tecnológico y disruptivo, Tini Stoessel dio un espectáculo memorable y contundente en el inicio de Futttura en Tecnópolis el pasado 25 de octubre. La cantante no solo desplegó su talento, sino que también se tomó un tiempo crucial para responder a las fuertes críticas que había recibido tras posponer la primera fecha de su show debido a las intensas lluvias que afectaron a Buenos Aires.

Tini Stoessel respondió a las críticas por su llanto El temporal obligó a la artista a comunicar que el concierto del 24 de octubre se movería para el día 27, un anuncio que hizo visiblemente angustiada, lo que le valió duras críticas de figuras mediáticas. Sin mencionar a nadie en particular, Tini hizo su descargo en el escenario, justo antes de interpretar su hit "Buenos Aires".

El descargo de Tini por las críticas a su llanto. Tini Stoessel fue directa al referirse a la controversia generada por su emoción en el video compartido. “Me puse muy triste cuando se tuvo que posponer la primera fecha. Yo, un año atrás, jamás hubiese subido un video llorando porque sabía perfectamente lo que iban a decir", y agregó: "Pero la realidad es que hay un montón de cosas que están en juego”.

tini stoessel descargo portada La cantante respondió a las críticas por su llanto. @tinistoessel La artista aprovechó el momento para sentar posición sobre la libertad emocional y la presión social: “Me parece triste criticar las emociones. Digamos, llorar o ponerse mal, triste (...) Pero déjense ser. Sean, porque si no, te vas condicionando a lo que quieren los demás constantemente, y llega un momento en el que decís: ‘¿En qué me convertí? ¿Quién soy? Si yo quería llorar, ¿por qué no lloré? Si yo me quería mostrar vulnerable, ¿por qué no me mostré?’”.

tini stoessel descargo portada (1) Tini aconsejó a sus fans que se dejen "ser". Captura X Mientras Tini se expresaba con contundencia, el público no tardó en hacer explícita su furia contra quienes la habían cuestionado, insultando y disparando principalmente contra la conductora Yanina Latorre. Si bien Ángel de Brito y Mario Pergolini también habían sido duros con la cantante, los fans dirigieron su enojo mayormente hacia Latorre, quien había dicho: “A mí me pareció un montón el llanto. No es la primera vez que le pasa, por eso tiene un rejunte de tristeza por tener que suspender".