"Deslomándome": la irónica respuesta de Dominique Metzger al escándalo de los Adorni

Tras las polémicas frases del jefe de Gabinete sobre su viaje a Nueva York, la periodista de El Trece respondió con fotos desde Uruguay.

La conductora de Telenoche aprovechó sus días de descanso para sumarse al debate del momento. / Captura de TV

Lo que comenzó como una justificación oficial de Manuel Adorni por el polémico vuelo de su esposa en el avión presidencial rumbo a Nueva York, terminó convirtiéndose en el blanco perfecto para el humor ácido de Dominique Metzger. La conductora de Telenoche no dejó pasar la oportunidad y, desde sus vacaciones, lanzó un dardo mediático que se volvió viral en cuestión de minutos.

El "descanso" de Dominique que sacudió al funcionario La cara visible de las noticias en El Trece decidió ponerle una pizca de pimienta a la realidad política nacional. Con un posteo que incluyó tres postales veraniegas, se la vio relajada, disfrutando del sol y el termo, pero con un pie de foto que fue un misil directo a la Casa Rosada: “¡Deslomándome en las playas de Uruguay!”.

dominique-metzger-1 Dominique Metzger posó en bikini verde y anteojos de sol, parodiando los dichos de Manuel Adorni. Isntagram @domimetz El comentario no fue azaroso, sino una parodia quirúrgica a la defensa que demostró Adorni tras ser cuestionado por llevar a su mujer en la comitiva oficial de la "Argentina Week 2026", donde el vocero aseguró: “Vengo una semana a deslomarme a Nueva York, quería que me acompañe”.

dominique-metzger-adorni "Deslomándome en Uruguay": el epígrafe de la periodista que generó miles de likes en Instagram. Instagram @domimetz El conflicto escaló rápidamente de las redes a los tribunales, ya que la presencia de Angeletti en el vuelo oficial derivó en denuncias por peculado y malversación de caudales públicos. Ante la presión, el jefe de Gabinete intentó bajarle el tono al escándalo asegurando que la participación de su esposa “no le saca un peso al Estado” y que ella misma cubrió sus gastos personales.