Marianela Mirrá visitó a Alperovich en la cárcel y se armó un escándalo

La ex participante de Gran Hermano, Marianela Mirra, fue a visitar al penal de Ezeiza a su pareja, José Alperovich. Se trata del ex gobernador de Tucumán, condenado a 16 años de prisión por violar y abusar sexualmente de su sobrina. Lo cierto es que la mediática fue captada por las cámaras de Infama, el ciclo que conduce Marcela Tauro y estalló en furia.

“Que siga haciendo brujerías Marcela Tauro, que por fin se le dio el programa”, dijo Marianela Mirra. En medio de esa acusación Tauro se defendió y le respondió: “Hay mucha gente que confunde la espiritualidad con la brujería. En mis redes, yo hablo mucho sobre espiritualidad. Pero vista, que a veces alguno transfiere a otro lo que hace. Quizás ella está haciendo brujerías para sacar a este hombre de la cárcel”, señaló irónicamente.

Fue captada por las cámaras. Fuente: Ciudad Magazine.

Además Marianela Mirra escribió: “Cero idea, lleves a quien lleves no cambia nada. El problema lo tenés vos conmigo. Vos sos una entregadora, ¡y jamás lo conté! Le pasas el teléfono de famosas a tus amigos. Eso es peor, y no te voy a calificar porque no existía en mi vida. Dos minutos me durás, porque ni siquiera sabes discutir. Te encanta desprestigiar, venís de buena escuela, lo único. ‘Ser espiritual’ no te lo cree nadie”, cerró la abogada.

Mientras tanto, Marianela Mirra está expectante ante la posibilidad de que Alperovich logre la prisión domiciliaria. El ex mandatario cumplió 70 años y eso habilita a la defensa a pedir ese beneficio. Mientras tanto Mirra se muestra enamorada y no duda a la hora de hablar de su pareja ni de hacer público su amor.

“¡Feliz cumple, rey! Vamos a salir adelante juntos de esta”, escribió en un posteo de Instagram junto a una imagen de Alperovich. “Es un sufrimiento no poder tenerte conmigo, como el día que me arrebataron mis sueños y el amor tan grande que construimos cada día”, escribió la mediática en el mensaje.