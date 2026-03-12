Pocos conocen este pueblo secreto de Salta: aguas tranquilas y calma

El pueblo escondido de Salta que enamora. Todo el mundo va a Cafayate pero este pueblo también tiene lo suyo.

Hay lugares que te obligan a frenar. Coronel Moldes es uno de ellos. Este pequeño pueblo en Salta está a orillas del Dique Cabra Corral, uno de los embalses más grandes del norte argentino con 35.000 hectáreas de agua. El paisaje combina cerros, vegetación densa y agua tranquila en una sola postal.

Un pueblo sereno Está a solo 120 kilómetros de la ciudad de Salta y sin embargo parece estar en otro mundo. Pocos lo conocen. Menos aún lo visitan. El centro histórico guarda casas coloniales de paredes gruesas y patios internos que cuentan siglos de historia regional. Caminar por sus calles de tierra lleva directo a otra época. No hay apuro ni ruido. Solo piedra, silencio y sombra.

La antigua estación de ferrocarril es una de las paradas obligadas. El edificio lleva décadas sin trenes pero conserva la estructura original intacta. Es uno de esos lugares donde el tiempo se detuvo sin avisar y nadie lo movió desde entonces.

El Museo del Tabaco es una sorpresa genuina. Coronel Moldes fue durante décadas uno de los centros tabacaleros más importantes del norte argentino. El museo documenta esa historia con herramientas, fotos y registros que explican cómo ese cultivo definió la identidad económica y cultural de toda la región.