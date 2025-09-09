Escándalo con la serie de Yiya Murano: la indignación del hijo de la envenenadora de Monserrat

Tras el reciente adelanto de la serie sobre la vida de Yiya Murano, el hijo de la primera asesina serial Argentina reveló su enojo por detalles de la producción.

Martín Murano hizo serias advertencias respecto a lo que puede llegar a mostrar la serie. Foto: Captura de pantalla El Trece.

Hace pocos días fue divulgado el avance inicial de una ficción que ahonda en la biografía y los delitos de la tristemente famosa envenenadora de Monserrat, Yiya Murano. El proyecto, que debutará muy pronto, mediante la empresa de streaming Flow, incluye en su elenco a figuras como Julieta Zylberberg, Cristina Banegas, Pablo Rago, Mónica Antonópulos, Cecilia Dopazo, Diego Cremonesi y Carlos Portalupi. Esta producción ya estaría causando cierto malestar en el hijo de la asesina.

No obstante, la obra generó un intenso debate con anterioridad a su lanzamiento oficial. Martín, el hijo de Yiya, manifestó su evidente enojo hacia la realización del material y reveló que tuvo conocimiento del mismo cuando el rodaje se hallaba en su etapa final. “No tengo absolutamente nada que ver. Yo me enteré que estaban haciendo la miniserie cuando estaban grabando el último capítulo”, remarcó en diálogo con el cronista del programa de chimentos matutino de El Trece.

Relató, además, los pasos que siguió una vez notificado: “Cuando me entero hablo con mi abogada y enviamos una carta documento preguntando si realmente estaban haciendo una miniserie porque no me atendía ninguno de los productores”. Sobre la posterior respuesta que obtuvo, expresó con irritación: “Me llaman por teléfono, me citan y es como que me llames para preguntarme si me gusta la milanesa con papas fritas cuando ya está servida arriba del plato”.

Qué razones tiene el hijo de Yiya Murano para estar enojado con la producción de la serie de Flow El enojo del hijo de Yiya Murano por la producción de la serie de Flow El enojo del hijo de Yiya Murano por la producción de la serie de Flow. Video: Puro Show (El Trece)

Tras una seguidilla de negociaciones, accedió a otorgar los permisos necesarios para la realización de lo que hoy es una serie, aunque hizo hincapié en su nula injerencia en el proceso creativo. “Después de varias charlas yo les cedí los derechos únicamente para que hagan esta miniserie. Lo que van a ver no tengo ni idea porque yo no participé en nada”. Aseveró que emprenderá medidas judiciales si la trama transgrede ciertos límites: “Hay dos cosas que no permito a nadie que toque para mal: la memoria de mi viejo y la memoria de mi verdadera madre, Ignacia, la señora que me crió. Se meten mal con la memoria de ellos dos y se pudre todo”.