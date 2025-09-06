Magis TV y Al Ángulo TV: qué riesgos corren los usuarios de plataformas ilegales de streaming

En diálogo con MDZ , el abogado especialista en derecho informático Rodrigo Iglesias indicó: “Los riesgos son muy bajos dado que son aplicaciones muy conocidas”. Sin embargo, remarcó que el mayor problema está en la privacidad de los datos personales, donde sí existe un “inconveniente grosero”.

En la comparación, incluso destacó que puede ser más riesgoso descargar aplicaciones desde las tiendas oficiales que acceder a estas plataformas. “A niveles de riesgo para los usuarios es más bajo que descargarse aplicaciones de cualquier store, dado que existen muchas que son riesgosas y luego se retiran de esos store pero los daños ya fueron causados”, explicó el abogado.

El fenómeno no es nuevo. Iglesias recordó que en los ‘90 ya había fallos judiciales que sobreseían a manteros que vendían películas y discos truchos, porque los consumidores sabían que no se trataba de originales.

Más tarde aparecieron Cuevana y Popcorn Time, que también enfrentaron procesos judiciales pero nunca terminaron con condenas. Para el especialista, el consumo de contenidos ilegales es un fenómeno cultural instalado en la Argentina.

La “zona gris” legal

Hoy en día, el gran desafío para la Justicia es probar cómo funcionaban estas plataformas. Según Iglesias, tanto Magis TV como Al Ángulo TV operan en una “zona gris”, porque no alojan directamente el contenido, sino que lo redireccionan desde otros sitios.

Fin de MagisTV - Interna 1

“Lo único que queda por verse en juicio es si tienen alguna ganancia. Y si verdaderamente, los dichos sobre el funcionamiento (no almacenar contenido) es cierto”, manifestó.

Qué delitos se investigan

En cuanto a esto, Iglesias señaló que los responsables podrían enfrentar imputaciones por violación a la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual, fraude marcario y asociación ilícita en caso de confirmarse la participación de tres o más personas.

Para el abogado, la clave pasa por la reforma de la Ley 11.723, que hoy permite situaciones que considera absurdas, como que una persona pueda enfrentar hasta seis años de prisión por compartir una canción o un libro. Por lo tanto, Iglesias sostiene que la falta de actualización de la ley es uno de los principales motivos por los que la Justicia no logra condenar a los responsables del streaming ilegal.