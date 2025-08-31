Magis TV en la mira: por qué es un gran peligro para los usuarios

La plataforma gratuita ha sido dada de baja por representar nulos niveles de seguridad para sus usuarios.

Magis TV es una de las plataformas que más ha ganado terreno en los últimos meses, al ofrecer de manera gratuita partidos de fútbol, carrera de Fórmula 1, series, exclusivas y demás. Esta plataforma fue dada de baja, tras confirmarse, que operaba fuera de toda legalidad, y con un importante nivel de riesgo para quienes la utilizan.

Más allá de la transmisión ilegal, Magis TV también representa una amenaza directa a la privacidad y seguridad de los usuarios, dejando en evidencia los múltiples riesgos que hay detrás de la descarga de la aplicación.

La justicia ha ordenado la cancelación de Magis TV.

Los principales riesgos de Magis TV Los principales riesgos de Magic TV Al no encontrarse disponible en tiendas seguras y certificadas, como Google Play o App Store, debía instalarse a través de un APK externo, lo que aumentaba la posibilidad de que los dispositivos quedaran infectados con virus o malware. El peligro, sin embargo, no se limitaba al aspecto legal. Para registrarse, la app solicitaba datos sensibles como correo electrónico y número de teléfono, lo que generaba un escenario de vulnerabilidad para los usuarios. Con esos permisos habilitados, hasta documentos personales almacenados en el dispositivo podían quedar expuestos a terceros.