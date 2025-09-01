Acordaron el traslado de otro feriado y los supermercados y shoppings estarán cerrados

La Cámara Argentina de Comercios y Servicios confirmó este lunes que se pactó el traslado del Día del Empleado de Comercio 2025. Cada año se debe celebrar el 26 de septiembre, aunque en esta ocasión decidieron trasladarlo para el lunes 29 de ese mismo mes. Los trabajadores contarán con un feriado que implicará un nuevo fin de semana largo.

Desde las entidades indicaron que este festejo en nada afecta la apertura de los establecimientos cuando estos sean atendidos por sus dueños o con empleados que acepten trabajar durante esa jornada. Sin embargo, muchos ya tomaron la decisión de bajar las persianas el lunes 29 de septiembre.

Este lunes, por una decisión decretada por el Gobierno nacional, se oficializó que el fin de semana del 10 de octubre será fin de semana largo para todos los argentinos por el Día de la Diversidad Cultural o Día de la Raza. La fecha conmemorativa es el 12 de octubre, pero tras una medida extraordinaria del Ejecutivo, se movió al viernes anterior por decreto.

Un nuevo feriado para los empleados del comercio de todo el país.

El próximo Día del Empleado de Comercio traerá consigo el cierre total de supermercados, hipermercados y centros comerciales de la Argentina.

El lunes 29 los empleados mercantiles tendrán la opción de prestar o no servicios laborales durante la jornada. Estos días no exigen el otorgamiento de un descanso compensatorio cuando se trabaja, sino el pago de un recargo equivalente del 100%. Si no se trabaja, el empleado tiene descanso ese día, pero su remuneración mensual no variará.

¿Qué negocios estarán cerrados?

No habrá actividad en supermercados, shoppings, grandes cadenas y mayoristas.

En el caso de los comercios de barrio, cada propietario podrá decidir si abre sus puertas o no, especialmente cuando son atendidos por sus dueños o familiares.

¿Por qué se conmemora esta fecha?

El Día del Empleado de Comercio está regulado por la Ley 26.541 y por el convenio colectivo del sector. Se trata de un feriado especial para los trabajadores mercantiles, con los mismos derechos y obligaciones que un día no laborable a nivel nacional. La medida busca garantizar un reconocimiento a uno de los gremios más numerosos del país.

El cierre afectará de manera directa el consumo masivo durante esa jornada. Por eso, se recomienda a los clientes adelantar sus compras de alimentos y productos básicos. Quienes dependan de negocios de proximidad podrían contar con algunas opciones abiertas, aunque de forma limitada.