Desbordes cloacales, casas inundadas, evacuados y un problema histórico a resolver en Guaymallén

La situación de los vecinos de la zona noreste de Guaymallén es angustiante tras la tormenta que afectó a toda la provincia de Mendoza el pasado fin de semana. Un promedio de 50 a 55 milímetros de lluvia desnudó la crisis de infraestructura de poblaciones mayormente rurales, sujetas a evacuaciones y asistencia extraordinaria en refugios por parte de la Municipalidad.

La zona de mayor influencia comprende los distritos de Los Corralitos , Colonia Segovia, Puente de Hierro y Colonia Molina. Una zona que fue afectada por la caída de árboles, los desbordes cloacales , las inundaciones de casas por acequias tapadas y la ausencia de obras.

Según informó la Dirección Provincial de Defensa Civil , en Guaymallén tuvo que intervenir por cinco árboles caídos, siete filtraciones de techo, dos derrumbes en viviendas y siete postes del alumbrado público caídos. Datos que incluyen a todo el departamento, sin especificar sectores.

Por su parte, la empresa Aguas Mendocinas aseguró que hubo varias bocas de registro desbordadas del sistema cloacal en la zona circundante a la intersección de Severo del Castillo y 2 de Mayo en Los Corralitos, justo un sector que ya sufre con hastío este flagelo, tras varias semanas de desborde. Videos de vecinos, compartidos con la redacción de MDZ muestran cómo la calle 2 de Mayo se encontraba el día sábado completamente colapsada por el agua servida del derrame cloacal.

Según Aguas Mendocinas, esta afectación "tiene su origen en la conexión indebida de desagües pluviales al sistema cloacal domiciliario, una práctica prohibida que, ante la presencia de tormentas, provoca un aumento significativo del caudal en las colectoras principales, generando su colapso". Sin embargo, ya se ha reconocido la deuda histórica que hay en materia infraestructura para la zona.

De hecho, intentando repararla, hace semanas se firmó un convenio entre la Municipalidad de Guaymallén y Aguas Mendocinas para proyectar obras -ya se están llevando a cabo- de infraestructura para la zona. Pero el problema persiste y derrame también. De hecho, actualmente los efluentes cloacales son derivados por el canal Pescara, a raíz de una autorización que Aguas Mendocinas recibió por parte del Departamento General de Irrigación. Una decisión que generó alarma por la posible contaminación aguas abajo en otras zonas productivas de Guaymallén y Maipú.

De hecho, un informe técnico de Irrigación confirmó la presencia de bacterias peligrosas para la salud como escherichia coli en al menos unas 500 hectáreas de cultivos en las zonas cercanas al canal Pescara. Esto, a pesar de que el presidente de Aysam, Humberto Mingorance, negó la contaminación el día del acto en el que se anunciaron las obras, junto al intendente Calvente, ubicados en la zona donde este sábado había agua servida cubriendo la calzada. "Quiero llevar tranquilidad: Aysam realiza controles diarios en los vuelcos al Pescara y los resultados son claros, no hay contaminación ni denuncias de vecinos ni productores", expresó.

Otros vecinos denunciaron directamente cómo el inusual caudal de agua se encontró con la suciedad de los canales, para conformar un combo problemático de inundación, no solo en las calles, sino también en las propiedades. Un vecino de Los Corralitos contó que el agua accedió a su patio delantero, al comedor y las habitaciones. Un colchón de unos dos milímetros por el cual tuvieron que trabajar intensamente durante el sábado para retirarlo. Su vivienda está ubicada cerca de la intersección de calles Ferrari y Milagros en Los Corralitos, y según señalan es común advertir que el canal de calle Ferrari se tapa.

Una vivienda inundada en Los Corralitos tras la tormenta Una vivienda inundada en Los Corralitos tras la tormenta

Evacuados y asistidos por la Municipalidad

Mientras se reportan estos inconvenientes en el marco de esta tormenta, desde la Municipalidad de Guaymallén informaron que hubo un operativo desplegado durante todo el fin de semana para asistir a las familias. El resultado más destacado fue la evacuación de 26 personas de la zona norte de Puente de Hierro, los cuales fueron alojados en el polideportivo Nicolino Locche y recibieron asistencia. Fueron 8 adultos y 18 niños.

Se trata de los barrios San Vicente VI y Santa Teresita, el "único lugar del departamento que se inundó", señalan desde el municipio.

Los trabajos fueron encarados por las direcciones de Servicios Comunitarios, Desarrollo Social, Delegaciones, Espacios Verdes, Servicios Públicos, Obras por Administración y la Subdirección de Tránsito y Seguridad Vial. Informaron que durante las dos jornadas asistieron a mas de 120 familias, en su mayoría de los distritos de Los Corralitos, Puente de Hierro, Colonia Segovia, Buena Nueva, Rodeo de la Cruz y zonas de Dorrego. Además distribuyeron más de 500 recortes de nylon para cubrir filtraciones y se distribuyeron 80 módulos alimentarios.

evacuados polideportivo guaymallen 43256 Tres mujeres evacuadas en el interior del polideportivo. Prensa Guaymallén

Ignacio Conte, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Guaymallén brindó declaraciones a MDZ Radio en las que informó sobre el estado de esas personas evacuadas. Señaló que se encontraban bien de salud, que solamente dos niños habían manifestado dolor de garganta, por lo que fueron asistidos por la Dirección de Salud.

Los evacuados son del barrio San Vicente VI, de Puente de Hierro, frente al Matadero, sobre la calle Severo del Castillo. El secretario de Gobierno se refirió a ese barrio y dio explicaciones acerca del por qué de la inundación. "El barrio tiene un problema de pendiente. Porque a pendiente da hacia el barrio de atrás y no hacia Severo del Castillo. Entonces, cuando llueve, generalmente tiene algunos problemas. Esta lluvia extraordinaria generó problemas más graves y por eso se inundó. Ahora está Irrigación trabajando en el drenaje, junto con la Municipalidad, para que la gente pueda volver a su casa", señaló.

De hecho, aseguró que es esa la zona de mayor complejidad por esa "contrapendiente" del barrio. Agregó que en el canal que va sobre calle Severo del Castillo, que es de Irrigación, muchos de los puentes vehiculares cedieron por el caudal de agua y el hormigón que cayó funcionó como tapón que generó las inundaciones, aunque no mencionó nada sobre el operativo de limpieza. Señaló que trabaja Irrigación para destaparlo. También hizo referencia al desborde cloacal de 2 de Mayo pero advirtió que a pesar de ser una cuestión de Aysam, "estaba resuelto a las 9 de la noche".

El funcionario reconoció que el Municipio todavía no pudo hacer un relevamiento exhaustivo de los daños porque el ingreso con las movilidades hubiese generado más oleaje y por ende más inundación, pero reconoció que "charlando con la gente hay quienes no ha tenido tanto daño en las casas y otra gente que sí. Algunos están realmente angustiados y a esos casos los vamos a evaluar particularmente". Reconoció que están articulando "todo lo necesario" para que la gente pueda volver a una normalidad lo mejor posible. Esto incluye hacer un relevamiento con Desarrollo Social y Defensa Civil para ver el estado de edilicio de las viviendas. "Vamos a armar operativos específicos en ese barrio y ofrecer zapatillas, colchones, módulos de alimento. Vamos a ofrecer una condición distinta por la excepcionalidad del caso", advirtió.

Para cerrar, Conte sorprendió al asegurar que el balance de cómo impactó la tormenta en el municipio es "positivo". "El sistema de drenaje funcionó perfecto. Incluso hasta el túnel del Shopping que siempre se inunda estuvo transitable durante toda la lluvia. Tuvimos ese inconveniente que era de esperarse, porque sabemos la situación del barrio y estamos trabajando en un montón de obras alrededor para poder generarle un drenaje natural, pero hay que hacer muchas obras porque al estar el barrio contrapendiente, hay que llevar el agua muy lejos", advirtió. Y concluyó que fue un problema extraordinario por la cantidad inusual de agua que precipitó.