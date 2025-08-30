Tras la tormenta se volvió a inundar Los Corralitos con desbordes cloacales

La situación para los vecinos de Los Corralitos no tiene fin . Tras transitar semanas de afectación por la presencia de efluentes cloacales en una intersección crucial en el distrito de Guaymallén, ahora padecieron en primera persona también la anegación de sus calles con la propia agua servida, por el desborde cloacal tras la tormenta .

Un video de un vecino compartido con MDZ muestra cómo la calle 2 de Mayo se encuentra completamente colapsada por el agua del derrame cloacal, casi llegando a la intersección con Severo del Castillo, justo donde se encuentra el foco del derrame que afecta a los vecinos.

Actualmente, los efluentes cloacales fruto del desborde son derivados por el canal Pescara, a raíz de una autorización que Aguas Mendocinas recibió por parte del Departamento General de Irrigación, una decisión que causó alarma por la posible contaminación aguas abajo de otras zonas productivas, pertenecientes a Guaymallén y Maipú.

Días atrás, justo donde ahora todo está inundado con agua servida, el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, y el presidente de la empresa Aguas Mendocinas, Humberto Mingorance, firmaron un convenio por obras, que buscan resolver ese problema histórico de infraestructura, que en el caso del desborde cloacal afecta a más de 600 mil personas también de otros departamentos como Maipú.

Se trata del mejoramiento de la calle 2 de Mayo y la reparación de Severo del Castillo, afectada por los desbordes del colector Humberto Primo. Allí, Aysam se encarga de las tareas sobre el colector y Guaymallén ejecutará las mejoras urbanas vinculadas a veredas, calzada, alumbrado y drenajes.

"Estamos hablando de una zona que ha sufrido durante años las consecuencias de un colector saturado, que recibe aportes indebidos de desagües pluviales. Esa mala praxis de conexiones ilegales termina sedimentando los caños y generando desbordes que afectan la vida diaria de los vecinos. Hoy se están ejecutando cámaras de inspección y trabajos de limpieza por parte de una empresa brasilera especializada. Una vez finalizadas esas tareas, junto a Aysam encararemos la recuperación urbana integral de la calzada, las veredas y los servicios, para devolverle a esta zona la calidad urbana que merece. Es un paso decisivo para solucionar un problema que afecta a más de 600 mil personas en Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú y Luján", señaló en aquel momento el jefe comunal.

Por su parte, el presidente de Aysam, Humberto Mingorance, habló la probabilidad de que estos derrames cloacales estén generando contaminación en el agua. "Quiero llevar tranquilidad: Aysam realiza controles diarios en los vuelcos al Pescara y los resultados son claros, no hay contaminación ni denuncias de vecinos ni productores. Eso se confirma también con los estudios epidemiológicos del Ministerio de Salud, que no registran casos por encima de lo habitual en la zona norte de la provincia. Estamos actuando con responsabilidad y transparencia, pensando tanto en la salud de la población como en la recuperación urbana", señaló.

obras guaymallen corralitos 43753 Firmaron un acuerdo para obras en Los Corralitos.

Sin embargo, la contaminación

A pesar de lo que señalan a nivel gubernamental, se ha reportado la presencia de bacterias peligrosas para la salud como escherichia coli en al menos unas 500 hectáreas de cultivos en las zonas cercanas al canal Pescara. "El agua utilizada para riego en las zonas afectadas presenta altos niveles bacteriológicos, especialmente en el Canal Colonia y el Auxiliar Tulumaya", dice el informe oficial del Departamento General de Irrigación.

Irrigación autorizó a Aguas Mendocinas (AYSAM) a volcar líquidos cloacales directamente al canal por los desbordes y la crisis de infraestructura. Sin embargo, un informe demostró la contaminación: "El relevamiento de cultivos realizado por personal técnico del Departamento General de Irrigación en estas zonas, y documentado, confirma la afectación de más de 490 hectáreas cultivadas con especies no permitidas según la Resolución N° 400/03. Se trata de productos de consumo directo", alerta el informe del DGI en mayo pasado.