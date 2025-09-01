Cómo comprar artículos de bazar con descuentos de hasta el 40% en supermercados

Tres de las cadenas más importantes del país —Coto, Carrefour y Jumbo— lanzaron descuentos especiales en productos de bazar . Si estás necesitando renovar tu living, tu cocina o tu vajilla, esta promoción tiene que estar pensanda para vos ya que las rebajas son considerables y los medios de pago son accesibles.

Las ofertas incluyen rebajas de hasta el 40% y, en algunos casos, la segunda unidad puede adquirirse con rebajas que alcanzan el 70%, dependiendo la sucursal o la empresa que ofrezca ese producto que tanto desea el consumidor.

La liquidación abarca una amplia variedad de artículos para el hogar : vajilla, cubiertos, frascos, ollas, sartenes y utensilios de cocina. Hay opciones accesibles que comienzan en torno a los $1.098, mientras que otros productos más costosos presentan fuertes descuentos en la segunda unidad.

Jumbo se enfocó en utensilios y artículos de vidrio, con rebajas de entre el 30% y el 40%. Algunos ejemplos:

Olla de 28 cm con revestimiento de granito: $58.170 (antes $83.100), con una baja del 30%.

CARREFOUR FRENTE Uno de los supermercados con descuentos y promociones. ALF PONCE - MDZ

Carrefour apuesta a una estrategia distinta: la segunda unidad de varios platos se consigue con un descuento del 70%. Uno de los artículos más económicos es el plato playo de 22 cm marca Niza, que se ofrece a $1.098,50.

Coto ofrece recortes de precios en frascos acrílicos, cubiertos y vajilla. Si bien la mayoría de los productos tienen descuentos del 20% o 30%, algunos alcanzan el 40%. Por ejemplo:

Frasco acrílico caramelero de 3,1 litros: $16.799 (antes $27.999), 40% menos.

Otros artículos de mesa y cocina muestran rebajas en un rango del 20% al 40%.

Cada cadena cuenta con planes de financiamiento y distintas formas de pago para que los clientes puedan aprovechar las ofertas, incluso en un contexto de consumo ajustado. En lo que coincidieron los tres supermercados es en la posibilidad de pagar en cuotas o también en una sola vez, para que sea el comprador quien tenga la última palabra.

Sin dudas que los supermercados y mayoristas están ofreciendo cada vez más productos con rebajas ya que el consumo ha tocado pisos considerables en la estadística oficial, es por eso que las empresas privadas buscan reactivar las ventas con grandes promociones.