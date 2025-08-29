Beneficios para usuarios: taxis y remises mendocinos podrán aplicar descuentos voluntarios

La Subsecretaría de Transporte de Mendoza publicó este viernes en el Boletín Oficial la Resolución Nº 1244, que introduce una novedad para el servicio de taxis y remises: la posibilidad de aplicar descuentos, promociones o beneficios a los usuarios.

El pedido había sido impulsado por la Asociación de Propietarios de Taxis Mendoza (APROTAM), que solicitó mayor flexibilidad comercial para competir en el mercado. Hasta ahora, la legislación obligaba a cobrar únicamente la tarifa fijada por la Autoridad de Aplicación, sin margen para reducirla.

Condiciones de aplicación La resolución establece que los descuentos podrán otorgarse solo de manera voluntaria y con costo asumido por cada permisionario. En ningún caso se autoriza a modificar la tarifa oficial del taxímetro, que sigue siendo la referencia obligatoria. La medida permite cobrar un valor menor únicamente a través de empresas de radiollamadas, siempre que se informe y publicite correctamente.

Además, se especifica que las promociones deben respetar los derechos de los consumidores y ser comunicadas de manera clara y transparente. El Ente de la Movilidad Provincial (EMoP) será el encargado de supervisar que se cumpla el marco regulatorio.

Impacto en usuarios y prestadores Con esta autorización, se abre la puerta a que taxis y remises ofrezcan beneficios similares a los de otras plataformas de transporte, en un intento de captar pasajeros y fidelizar clientes. La medida representa un cambio significativo en el esquema tarifario, aunque siempre bajo la condición de que sea optativo y no afecte la estructura de costos oficiales.