Mendoza fijó nuevas paradas de taxis en el Área Metropolitana

La Subsecretaría de Transporte dispuso la reorganización de paradas de taxis para mejorar la movilidad y la eficiencia del servicio.

La movilidad en el Área Metropolitana de Mendoza tendrá un nuevo ordenamiento en el servicio de taxis. Este viernes se publicó en el Boletín Oficial la Resolución Nº 1143 de la Subsecretaría de Transporte, que establece un nuevo esquema de paradas oficiales y deja sin efecto normativas anteriores que regulaban la actividad.

Según detalla la resolución, la medida surge tras un proceso de reuniones entre la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, la Asociación de Propietarios de Taxis de Mendoza (APROTAM) y equipos técnicos provinciales. El objetivo fue consensuar la reestructuración de paradas en el centro mendocino, con el fin de mejorar la eficiencia del sistema, ordenar el tránsito y garantizar una mayor comodidad para los usuarios.

La norma reemplaza a las resoluciones Nº 0016/2021 y Nº 0027/2021, que hasta ahora regulaban la ubicación de las paradas. Además, instruye a los municipios a fiscalizar el cumplimiento de las nuevas disposiciones y al Ente de la Movilidad Provincial (EMoP) a llevar adelante controles y aplicar sanciones en caso de infracciones, tanto para conductores como para titulares de licencias.

Con esta decisión, el Gobierno provincial busca modernizar el servicio de taxis, en línea con el concurso público que amplió la flota y exigió vehículos más tecnológicos. El nuevo esquema de paradas busca dar respuesta a la creciente demanda de movilidad urbana y reforzar la seguridad vial en la capital mendocina.