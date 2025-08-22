El PRO Mendoza rehén de las especulaciones y la improvisación

El PRO de Mendoza está a la deriva. Manejado en las sombras por Omar De Marchi, el partido naufraga entre la falta de liderazgo, la pérdida de identidad y decisiones que lo alejan de los problemas reales de la provincia. Políticamente, depende de la suerte del antiminero Jorge Difonso, mostrando que sus estrategias no tienen relación con lo que Mendoza necesita.

Si el PRO quiere volver a ser relevante, debe recuperar sus valores fundacionales: pensar en cada mendocino por encima del interés personal, trabajar desde ideas de libertad, respeto a la propiedad y derechos de todos, y priorizar el bien colectivo sobre individualismos, dogmatismos paralizantes y populismos corruptos. Solo así podrá construir políticas que representen genuinamente a Mendoza y respondan a sus problemas reales.

En 2015, el PRO Mendoza era protagonista: llevaba a figuras de peso y respetadas por la sociedad, es el caso de Susana Balbo como diputada nacional. Hoy, en cambio, el partido rellena listas con candidaturas que no inspiran respeto, y Gisella Talquenca se convierte en la muestra perfecta de esta decadencia. Su política se limita a hablar de otros, repetir consignas y generar ruido donde debería haber trabajo y debate de ideas. Es decorativa, irrelevante y su protagonismo artificial evidencia cómo la falta de sustancia reemplaza al liderazgo verdadero.

Mientras Mendoza sigue pobre, el PRO carece de propuestas concretas y discursos que generen desarrollo. Sin minería y sin visión clara, el partido se aleja cada vez más de las políticas que podrían sacar a la provincia del estancamiento.