Cambia el diseño obligatorio de los taxis en el Gran Mendoza

Se publicó la resolución que modifica un aspecto clave del diseño reglamentario de los taxis del Gran Mendoza.

La nueva disposición rige para taxis cero kilómetro o con nuevos permisos que ingresen al sistema desde 2025.

El Gobierno de Mendoza oficializó una modificación en el diseño reglamentario que deben cumplir los taxis que prestan servicio en el Gran Mendoza. A través de la Resolución Nº 1117, publicada en el Boletín Oficial, la Subsecretaría de Transporte dispuso un cambio visual específico: el número del aditamento en las puertas y parte trasera de los vehículos deberá ir en color amarillo, y ya no en blanco.

Esta modificación se incorpora al Instructivo de Pautas Generales para el Diseño de la Imagen de Taxis, aprobado en junio por la Resolución Nº 864/2025. La normativa afecta exclusivamente a las unidades cero kilómetro o aquellas que ingresen al sistema mediante nuevos permisos, dentro de la zona del Gran Mendoza.

Unificación visual en el servicio de taxis Según argumenta el expediente, el objetivo del cambio es unificar el esquema visual de los taxis, especialmente en lo relativo al color amarillo que caracteriza el techo de los vehículos. Para lograr mayor coherencia estética y facilitar la identificación, se optó por reemplazar el color blanco por el amarillo también en los números visibles desde el exterior.

Taxis del Gran Mendoza deberán modificar un detalle visual

El instructivo modificado —cuyo anexo puede consultarse en la web oficial del Boletín Oficial— busca reforzar la imagen integral del servicio, estandarizando elementos gráficos en todas las unidades nuevas que se incorporen al sistema.