¡Descuento del 25% en carnes! Banco Nación reintegra hasta $5.000 por compra en comercios adheridos

La combinación de ahorro y calidad llega con la promoción que Banco Nación lanzó en conjunto con Carnicerías Res. A partir de ahora, quienes realicen compras de carne en los comercios adheridos, pagando con tarjeta de crédito, débito o prepagas a través de la app MODO, recibirán un 25% de reintegro en el monto de su compra.

Esta oferta está disponible solo los días viernes, con un límite de hasta $5.000 de reintegro mensual por banco.

La forma de aprovechar esta promoción es sencilla. Solo necesitas realizar tu compra en una de las carnicerías adheridas y pagar con tus tarjetas emitidas en Argentina. El pago debe hacerse utilizando la app MODO, escaneando el código QR en el comercio para completar la transacción.

Los comercios adheridos son varios y están distribuidos en todo el país, por lo que tendrás fácil acceso a esta oferta. La vigencia de la promoción es hasta el 31 de agosto de 2025 , pero recuerda que el beneficio solo está disponible los viernes, por lo que tendrás que organizar tus compras en ese día de la semana para no perderte el descuento.

Banco Nación se ha asociado con Carnicerías Res para ofrecer una ventaja que, sin dudas, atraerá a miles de personas a aprovechar la promoción antes de que termine agosto de 2025.

Un descuento directo en tu cuenta

Una de las ventajas de esta promoción es la rapidez con que se refleja el descuento. Es importante destacar que solo se podrá realizar el reintegro en los comercios físicos adheridos y no en compras online.

Para ser elegible para este beneficio, es necesario cumplir con algunos requisitos básicos. Los participantes deben tener una cuenta en la entidad bancaria emisora de la tarjeta, estar asociada a la app MODO y no registrar deuda o mora con la entidad. Si todo está en orden, el reintegro se hace de forma automática en tu cuenta bancaria una vez validada la transacción.

Por supuesto, esta promoción no es válida en todos los comercios del país, sino solo en aquellos que forman parte del programa. El listado completo de carnicerías adheridas puede consultarse en el sitio oficial de MODO, donde también podrás ver las entidades bancarias que participan en la promoción. Es importante leer y entender los términos y condiciones de la app MODO, para saber exactamente cómo aprovechar todas las ventajas de la oferta.

Ahorro, calidad y facilidad

En definitiva, este beneficio llega para facilitar el acceso a productos de calidad a precios más accesibles para quienes disfrutan de la carne. Con la facilidad de pagar a través de MODO y el reintegro automático, esta es una excelente oportunidad para quienes desean hacer sus compras de manera más económica y sin complicaciones.

