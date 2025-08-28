Cómo aprovechar el increíble descuento del Banco Nación en celulares

A través de su tienda en línea, Tienda BNA+, el Banco Nación relanzó su propuesta para quienes buscan cambiar el teléfono: ofrece descuentos de al menos el 20 % y la posibilidad de financiar en hasta 24 cuotas sin interés. La promoción estará disponible hasta el 31 de agosto.

Estos últimos días son vitales para poder aprovechar la promoción que otorga un descuento en productos seleccionados y a la que se puede acceder desde Mendoza.

El convenio es con distintas marcas como Motorola, Samsung o Xiaomi y no incluye a los teléfonos marca Apple como los iPhone.

Tecno Pova 6 (12 GB / 256 GB) : equipado con pantalla AMOLED de 6,78″ (1080×2.436), procesador Mediatek Helio G99 y cámara principal de 108 MP. Disponible a $499.999 , con una rebaja del 26 % .

Xiaomi Redmi Note 13 (128 GB / 6 GB) : incluye pantalla AMOLED de 120 Hz, procesador Snapdragon 685 y cámara de 108 MP. Se ofrece por $599.999 , con 20 % de descuento .

Samsung Galaxy A26 5G (256 GB) : con procesador Exynos de 5 nm, 8 GB de RAM, triple cámara trasera (principal de 50 MP) y pantalla de 6,7″. Su precio: $699.999 , con una rebaja del 26 % .

Motorola Moto G05 (64 GB) : pantalla de 6,67″, cámara principal de 50 MP y batería de 5.200 mAh. Precio final: $209.999 , con un 33 % de descuento .

Si buscás cambiar el celular y sos cliente del Banco Nación, esta es tu promoción.

Desde el Banco Nación indicaron que los descuentos son totalmente reales y suponen una baja del 20% en el precio final de los celulares exhibidos en la Tienda BNA+, a la que hay que acceder siendo cliente de la entidad bancaria.

A su vez, indicaron que se pueden pagar en hasta 24 cuotas sin interés, lo que puede significar un alivio para quienes necesiten un plan de pago más largo.

Mientras tanto, en Mendoza se puede acceder a la promoción, teniendo en cuenta que el envío puede demorar una semana como máximo y sumándole casi 8.000 pesos de envío, según la zona en la que viva el usuario.

Aún se desconoce si el Banco Nación extenderá esta promoción con precios imperdibles durante el mes de septiembre, aunque existe una remota posibilidad de que sí lo haga para que sus clientes que no pudieron aprovecharla en esta primera instancia puedan tener una segunda chance.