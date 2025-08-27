El enorme descuento del Banco Nación para cargar nafta en Shell

El Banco Nación sigue otorgando beneficios para todos sus clientes más fieles. Es por eso que en esta ocasión busca apaciguar la carga de combustible para que no tenga tanto impacto llenar el tanque ante los constantes aumentos que han notificado las petroleras en las últimas semanas.

Shell , YPF y Axion han movido sus precios en las estaciones de servicio de todo el país un total de 5 veces en lo que va de agosto, dejando los valores bastante más elevados que hace treinta días atrás. Ahora los precios se rigen bajo un sistema de micro pricing que regula el costo atado a la demanda y a los horarios.

Actualmente, cargar nafta de noche en estaciones YPF es más barato porque a esa hora baja la demanda. Eso no ocurre en estaciones de otras petroleras, aunque algunas de éstas si logran atraer a los clientes con beneficios o descuentos jugosos con distintas aplicaciones bancarias.

El Banco Nación es una de las entidades financieras con más clientes a lo largo y a lo ancho del país. Es por eso que para todos los conductores que eligen día a día cargar nafta en Shell también hay beneficios.

Actualmente, rige un descuento del 25% en estaciones Shell de todo el país con vigencia hasta fines de septiembre. Aún no hay novedades concretas si después de esa fecha la promoción se extenderá y por eso recomiendan utilizarla lo antes posible.

Esta promoción no tiene límite en cuanto a los días en las que puede ser utilizada, ya que se puede acceder a la misma todos los días de la semana incluyendo los sábados y domingos.

Cómo pagar para obtener el descuento del Banco Nación

Desde el banco indicaron oficialmente que al momento de pagar, el monto debe ser abonado exclusivamente con MODO BNA+ con tarjetas de crédito VISA o Mastercar emitidas por el mismo Banco Nación.

El tope de reintegro es de hasta $20.000 por cliente por mes, lo que significa que podrás cargar más de una vez dependiendo el motor de tu vehículo.

Para consultar las condiciones y los comercios adheridos, hacé click acá.