Banco Nación: último día para ahorrar $6.000 en tu compra online en supermercado

Quedan pocos días para aprovechar un alivio real en la compra del mes. Banco Nación y Carrefour activaron un beneficio directo al pagar con Mastercard: una bonificación del 15% aplicada en el momento, con un tope semanal de $6.000. Es una promoción pensada para compras online en el sitio de la cadena, en pesos y en un solo pago.

El alcance es nacional y tiene fecha de cierre: domingo 31 de agosto de 2025. En un contexto de precios sensibles, el incentivo puede marcar la diferencia si se usa de manera correcta y dentro de las condiciones.

El descuento corre para tarjetas Mastercard de crédito y de débito emitidas en Argentina. Quedan fuera las plásticas Maestro, las corporativas y las recargables. La operación debe concretarse en una sola cuota y en moneda local. No se aceptan billeteras o pasarelas de pago como Mercado Pago, Todo Pago, Ualá o PayPal para acceder a la bonificación; el cobro tiene que ingresar con la Mastercard directamente.

La rebaja se ve al cerrar la compra, sin esperar reintegros posteriores. El límite es por semana: hasta $6.000 de beneficio, que se renueva cada siete días dentro del período promocional.

Dónde, cuándo y cómo se aprovecha la promoción del Banco Nación

La promoción es solamente exclusiva para las compras online realizadas en carrefour.com.ar. No tiene validez en sucursales físicas, ni en los formatos Market, Express, Hiper ni Maxi. Según las bases, el incentivo corre los días jueves hasta el 31/8/2025, entre las 00:00 y las 24:00.

Algunas piezas comerciales circularon mencionando martes, pero las condiciones detallan jueves como jornada habilitada; lo prudente es seguir lo que indiquen los términos publicados por la cadena y el banco al momento de comprar. Si el pedido se inicia fuera de la franja o se intenta abonar en cuotas, el sistema no aplicará la bonificación.

Exclusiones importantes a tener en cuenta

Hay categorías y marcas que no participan. Quedan excluidos electrodomésticos y celulares. También productos de carnicería (carne vacuna, cerdo, pollo y embutidos) y conservadoras de cerveza. No aplica a la canasta de “precios cuidados”, ni a leches infantiles y maternizadas de etapas 1 y 2.

Además, varias bodegas de alta gama quedan fuera del beneficio, entre ellas etiquetas como Chandon, Rutini, Catena, Trumpeter, La Rural, Terrazas de los Andes, Clos de los 7, 33 Sur y Leoncio Arizu, entre otras. Tampoco es combinable con otras promociones simultáneas. Si se intenta sumar cupones, el sistema priorizará las condiciones vigentes y podría no reflejar el 15%.

La bonificación se aplica sobre el total, hasta llegar al tope de $6.000 por semana; a partir de allí, cualquier excedente se cobra sin descuento. Un dato más: la promoción no es acumulable, por lo que cada ticket se evalúa con sus propias condiciones.

¿Conviene en números? Un ejemplo sencillo ayuda. En una orden de $40.000, el 15% equivale a $6.000. Se usa todo el tope y la compra queda en $34.000. Si el pedido suma $60.000, el 15% sería $9.000, pero el límite corta en $6.000: la bonificación efectiva ronda el 10%. En una compra de $20.000, el recorte es de $3.000.