Guerra de descuentos para viajar en avión por el Travel Sale

Con el inicio del Travel Sale , las compañías aéreas lanzaron una serie de descuentos para atraer compradores en un mercado con mayor competencia.

Aerolíneas Argentina, que tiene la mayor participación del mercado, abrió el juego con descuentos de 10% a 20% para vuelos de cabotaje o internacionales en hasta 12 cuotas.

JetSMART lanzó descuentos de hasta 40% en vuelos domésticos y regionales con precios muy accesibles. Se trata de la compañía que ocupa el segundo lugar de participación en el mercado interno.

Para los vuelos domésticos, se podrán comprar pasajes con precios desde $21.100 por tramo. Por otra parte, los vuelos internacionales parten desde USD$63 u $86.600. En ambos casos la vigencia para volar será entre septiembre de 2025 y marzo de 2026.

Estos descuentos excepcionales se encuentran vigentes durante la acción comercial Travel SMART Además, se ofrecerán promos flash en destinos domésticos e internacionales que serán anunciados a través de sus cuentas oficiales de Instagram (@jetsmart_argentina) y Facebook (@JetSMARTArgentina).

Por su parte, Flybondi y llega con tarifas desde $17.999 final por tramo para viajar por todos sus destinos nacionales entre septiembre y diciembre de 2025 y marzo a junio 2026. Además, para vuelos internacionales tarifas desde $151.000 final ida y vuelta.

A partir de hoy y hasta el domingo 31 de agosto en la web de Flybondi se pueden encontrar tickets desde $17.999 para la ruta Buenos Aires-Córdoba, desde $26.999 para Buenos Aires-Mendoza, desde $27.999 para Buenos Aires-Neuquén y Buenos Aires-Bariloche.

Además se encontrarán tarifas desde $29.999 para Buenos Aires-Tucumán; desde $32.999 para Buenos Aires-Corrientes y Buenos Aires-Puerto Iguazú. Además, tarifas desde $32.999 para las rutas Buenos Aires-Puerto Madryn y Buenos Aires-Salta, desde $33.499 para Buenos Aires-Posadas y Buenos Aires-Santiago del Estero.

Quienes opten por otros destinos, encontrarán tarifas desde $36.999 para Buenos Aires-San Juan, desde $37.999 para Buenos Aires-Comodoro Rivadavia y desde $39.999 para Buenos Aires-Jujuy. Para los que quieran viajar a los destinos del sur desde $69.999 para Buenos Aires-El Calafate y Buenos Aires-Ushuaia.

En cuanto a los vuelos interprovinciales, se pueden encontrar tickets final por tramo desde $30.999 para Córdoba-Salta, desde $31.999 para Córdoba-Neuquén, $32.999 para Córdoba-Bariloche y para la ruta de la patagónica $49.999 que une Ushuaia-El Calafate.

Para los que prefieran los destinos internacionales hay tickets desde $151.000 para Buenos Aires-Encarnación; y para los rutas a Brasil desde $165.000 para Buenos Aires-Florianópolis, desde $182.000 Buenos Aires-Sao Paulo y desde $195.000 Buenos Aires-Río de Janeiro con carry on incluido.

La compañía ofrece un Bonus track para planificar las próximas vacaciones de verano para viajar de diciembre a marzo desde $260.000 para Buenos Aires-Salvador de Bahía y desde $286.000 para Buenos Aires-Maceió. Y para los que vuelven desde Córdoba tarifas desde $230.000 para Córdoba-Florianópolis y desde $238.000 para Córdoba-Río de Janeiro con carry on incluido.