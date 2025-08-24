Empieza el Travel Sale con fuertes descuentos en viajes y alojamientos

Este lunes empieza el Travel Sale con precios promocionales en el valor de los pasajes para destinos locales e internacionales. La medida también incluye precios y descuentos para alojamientos . Los beneficios van desde bonificaciones, cuotas sin interés o fijas, y otros estímulos que dispondrán los agentes de viajes con el fin de dinamizar el mercado turístico.

La nueva edición de Travel Sale contará con ofertas y descuentos de hasta 50% en vuelos, hoteles, traslados, paquetes y excursiones en el mercado local e internacional, a partir del 26 de agosto y hasta el 1° de septiembre.

Se trata de una iniciativa organizada por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt),y promovida por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes. Para esta décima edición, hay más de 40 agencias de todo el país.

El Travel Sale permitirá acceder a transporte, alojamiento, paquetes turísticos y excursiones para disfrutar del turismo con posibilidad de financiación sin interés en vuelos de cabotaje, promociones en asistencias al viajero, cruceros con beneficios especiales, descuentos de hasta un 50 por ciento y bonificaciones en productos seleccionados, según publicaron desde la Secretaría.

La secretaría comandada por Daniel Scioli celebró esta iniciativa de Travel Sale en la presentación realizada “con innovación, con nuevas tecnologías, integrando lo que es la industria del turismo a la industria digital” y afirmó que es clave “interpretar los nuevos desafíos para llegar al consumidor en forma cada vez más competitiva”.

También expresó: “Es importante que esta oferta se haga conocer y mucho más cuando ha vuelto el crédito a la Argentina. En muchos paquetes turísticos hemos logrado que se incorporen desde cuota simple hasta el Banco Nación en las 12 cuotas”.

Según el cronograma provisto por Faevyt habrá diversas promociones según el día. El 26 de agosto será el lanzamiento y a partir de ese día, cada jornada tendrá una temática de descuentos diferente. El 27 será el turno de las ciudades, el 28, de las promociones especiales para viajar por la Argentina, el 29, de paseos por sitios de montaña, el viernes 30, de playa y el sábado 31 le tocará a las “escapadas”.

Las ofertas de último minuto quedarán para el último día del evento, el domingo 1°de septiembre. Allí, las agencias sumarán descuentos extra. Entre algunos de los destinos destacados, además de oportunidades para viajar por el país, habrá descuentos y cuotas para volar a Uruguay, Brasil, Caribe, Estados Unidos y Europa.