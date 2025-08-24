Larga fila de camiones esperando en Luján su cruce a Chile, tras la habilitación del paso

La coordinación del paso decidió reabrirlo este domingo tras las sucesivas jornadas de cierre por nevadas. Los camiones se acumularon y se implementó el operativo en el Acceso Sur para contenerlos.

Las autoridades del paso internacional Cristo Redentor decidieron habilitarlo este domingo para la circulación hacia y desde Chile, luego de los sucesivos cierres debido a la acumulación de nieve desde el miércoles. Cierre prolongado que motivó la acumulación de camiones en los distintos sectores del corredor.

Para evitar que esa fila se produzca bajo un contexto de temperaturas extremas y sin servicios, las autoridades intervinientes han dispuesto una serie de zonas de espera, con el ACI de Uspallata como el centro más cercano antes del ingreso al sistema integrado. Es precisamente ese centro el primero que se habilita para la circulación.

La cola de camiones esperando en Luján La fila de camiones esperando en Luján La fila de camiones esperando en Luján Las autoridades utilizaron la Ruta 40 (Acceso Sur), un tránsito habitual del corredor, como otro polo para la instalación de los camiones. Un extenso grupo de camiones pasaron la noche estacionados en el predio del Multiespacio de Luján (ex Feriagro) y la fila progresó hasta el puente de calle Azcuénaga.

Lectores de MDZ retrataron la larga fila de camiones y el resto de los que esperaban la autorización para subir por la Ruta 7. Autorización que pasadas las 13 de este domingo todavía no llegaba. Sucede que el operativo de liberación se realiza en etapas.