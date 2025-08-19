Travel Sale 2025: la guía definitiva para viajar con descuentos y aprovechar promociones

Desde el 25 al 31 de agosto agencias de turismo de todo el país brindarán ofertas especiales y financiamiento en cuotas para distintas experiencias.

Una de las fechas más esperadas por los viajeros está a la vuelta de la esquina. Del 25 al 31 de agosto tendrá lugar una nueva edición del Travel Sale, el evento turístico online donde las agencias de viajes de todo el país ofrecen descuentos, promociones y financiación en cuotas sin interés en diferentes productos.

Organizado por la Federación Argentina de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt) y con ya una década de vigencia se presenta como un espacio para acceder a una amplia variedad de productos turísticos nacionales e internacionales, con más de 100 agencias participantes en sus ediciones más importantes.

Altas expectativas y oportunidades Así como otros eventos online, las expectativas son muy altas. “Este Travel Sale llega con muchas expectativas, favorecidas por la estabilidad cambiaria y las próximas vacaciones de verano. En promociones aéreas observamos una gran demanda hacia Brasil, Caribe, Miami y Europa. Se espera que las aerolíneas y operadores dispongan ofertas turísticas para estos destinos”, comentó Matías Mute, creador de Promociones Aéreas.

“Brasil se adelantó, principalmente en formato de paquetes, por ejemplo, para viajar a Río de Janeiro, Búzios y muchas ciudades playeras nuevas al nordeste brasileño. Estimamos que habrá muchos paquetes en oferta para el Caribe en régimen de desayuno o all inclusive. Sobre todo a Punta Cana, Cancún y Riviera Maya. Lo más esperado son los vuelos a Europa, principalmente a Madrid”, anticipó Mute.

Viajar desde y hacia Mendoza De acuerdo a las tendencias observadas en los últimos meses, Mendoza sigue posicionado como uno de los destinos más buscados en el turismo interno. “Es una plaza turística bien vista tanto para viajes familiares, como en pareja o con amigos, especialmente para escapadas de enoturismo, deportes y aventura. También podríamos decir que es el destino predilecto para las despedidas de solteros”, observó Matías Mute.