Travel Sale 2025: la guía definitiva para viajar con descuentos y aprovechar promociones
Desde el 25 al 31 de agosto agencias de turismo de todo el país brindarán ofertas especiales y financiamiento en cuotas para distintas experiencias.
Una de las fechas más esperadas por los viajeros está a la vuelta de la esquina. Del 25 al 31 de agosto tendrá lugar una nueva edición del Travel Sale, el evento turístico online donde las agencias de viajes de todo el país ofrecen descuentos, promociones y financiación en cuotas sin interés en diferentes productos.
Organizado por la Federación Argentina de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt) y con ya una década de vigencia se presenta como un espacio para acceder a una amplia variedad de productos turísticos nacionales e internacionales, con más de 100 agencias participantes en sus ediciones más importantes.
Altas expectativas y oportunidades
Así como otros eventos online, las expectativas son muy altas. “Este Travel Sale llega con muchas expectativas, favorecidas por la estabilidad cambiaria y las próximas vacaciones de verano. En promociones aéreas observamos una gran demanda hacia Brasil, Caribe, Miami y Europa. Se espera que las aerolíneas y operadores dispongan ofertas turísticas para estos destinos”, comentó Matías Mute, creador de Promociones Aéreas.
“Brasil se adelantó, principalmente en formato de paquetes, por ejemplo, para viajar a Río de Janeiro, Búzios y muchas ciudades playeras nuevas al nordeste brasileño. Estimamos que habrá muchos paquetes en oferta para el Caribe en régimen de desayuno o all inclusive. Sobre todo a Punta Cana, Cancún y Riviera Maya. Lo más esperado son los vuelos a Europa, principalmente a Madrid”, anticipó Mute.
Viajar desde y hacia Mendoza
De acuerdo a las tendencias observadas en los últimos meses, Mendoza sigue posicionado como uno de los destinos más buscados en el turismo interno. “Es una plaza turística bien vista tanto para viajes familiares, como en pareja o con amigos, especialmente para escapadas de enoturismo, deportes y aventura. También podríamos decir que es el destino predilecto para las despedidas de solteros”, observó Matías Mute.
Pasando al emisivo, una duda frecuente para los viajeros mendocinos al momento de pensar en un viaje al exterior es cuánto se puede ahorrar saliendo de otros aeropuertos con mayor oferta de vuelos. “Se puede ahorrar buscando vuelos con salida desde Santiago de Chile, Buenos Aires o Córdoba, que tienen mayor volumen de vuelos y promociones. Para viajar al Caribe y Brasil, se puede evaluar conexiones vía San Pablo, que suelen ser más baratas que las salidas directas desde Argentina”, destacó el experto de Promociones Aéreas.
También, destacó que algunos de esos aeropuertos suelen ser los mejores para pensar en un vuelo con escalas: “Los mejores precios y variedad de opciones se pueden encontrar en Buenos Aires y Santiago de Chile. Los mejores precios dependen de las ofertas de las aerolíneas que todavía no podemos anticipar”, aseguró Mute.
Cinco tips para aprovechar el Travel Sale 2025
- Verificar medios de pago: antes del evento, es importante confirmar los límites de las tarjetas de crédito, fechas de vencimiento y autorizaciones necesarias para realizar compras. El Travel Sale ofrece financiación en cuotas sin interés, pero validar los medios de pago con anticipación asegura concretar reservas sin inconvenientes durante los momentos de alta demanda.
- Programar alertas inteligentes: suscribirse en el sitio oficial (www.travelsale.com.ar) y activar las notificaciones en redes sociales del evento es fundamental. Las ofertas se publican en tiempo real y algunas pueden agotarse con rapidez, por lo que estar atento permite acceder primero a las mejores oportunidades.
- Priorizar necesidades de viaje: Tener preparada una lista con los elementos indispensables -vuelos, hospedaje, alquiler de autos, seguros y destinos- junto con el presupuesto disponible, optimiza la búsqueda y evita perder ofertas relevantes entre la gran cantidad de propuestas.
- Seguir canales oficiales: además del sitio del Travel Sale, monitorear las redes sociales y portales de las agencias participantes permite acceder a información actualizada, consejos exclusivos y promociones especiales que se van anunciando durante toda la semana.
- Mantener flexibilidad: ser adaptable en fechas y destinos amplía las posibilidades de encontrar ofertas únicas. El Travel Sale es una oportunidad para planificar desde escapadas cortas hasta vacaciones familiares o viajes laborales, tanto dentro del país como al exterior.