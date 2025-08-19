YCRT se convertirá en la sociedad anónima Carboeléctrica Río Turbio

El complejo YCRT, que incluye la mina de carbón, la central energética y el ferrocarril de Santa Cruz, se convierte en Sociedad Anónima y permitirá el ingreso de empresas privadas para explotar y operar las empresas.

uYacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT), la principal mina de carbón del país, ubicada en la provincia de Santa Cruz, que hace unos años puso en marcha una generadora eléctrica, dejará de ser una sociedad el Estado y pasará a convertirse en una sociedad anónima con participación estatal. La Resolución 1181/2025 publicada en el Boletín Oficial la renombra como Carboeléctrica Río Turbio Sociedad Anónima.

La empresa incluirá a la empresa Servicios Ferroportuarios que une las terminales Punta Loyola y Río Gallegos.

La medida se basa en el decreto 115 del 19 de febrero de 2025 y el decreto 70/2023, que declararan la emergencia pública y establecen la transformación de sociedades o empresas con participación estatal en Sociedades Anónimas.

La resolución permite a la nueva empresa contratar a otra empresa para llevar adelante la explotación y operación del complejo minero-carbonífero, ferroviario, portuario y energético. El texto establece que Carboelétrica Río Turbio "tendrá por objeto llevar a cabo por sí, por intermedio de terceros o asociada a terceros, la explotación del complejo minero-carbonífero, ferroviario, portuario y energético del mismo nombre".

ferrocarril de Rio turbio Además, establece que el capital social inicial será en $ 30.000.000 y que las representaciones de los derechos derivados de la titularidad de las acciones por parte del Estado Nacional serán ejercidas por la Secretaría de Energía 95% y la Secretaría de Minería 5%, ambas dependientes del Ministerio de Economía.