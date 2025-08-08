Travel Sale: cómo viajar con descuentos comprando todo online

Desde el 25 al 31 de agosto se llevará adelante una nueva edición de la que promete ser una acción de venta online de las más importantes del sector turístico en Argentina. Se trata ni más ni menos que del Travel Sale 2025 que llegará con oportunidades únicas para los turistas.

El Travel Sale fue una iniciativa de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo que inició en el año 2015 y celebrará este año su 11va edición. Tiene como objetivo promover los viajes de los argentinos, brindando oportunidades para viajar con agencias de viajes que forman parte de dicha acción.

Esta nueva edición, según informaron de forma oficial, contará con más de 100 agencias participantes en todo el país que ofrecerán beneficios exclusivos a los viajeros para que puedan encontrar su próximo destino.

En esta nueva edición, las agencias de viajes lanzarán promociones destacadas con foco en la financiación en medio de un contexto económico complejo. Esa financiación puede variar según el destino y se anticipará a la temporada de verano. Las novedades concretas se conocerán el 25 de agosto y las promociones se extenderán hasta el 31 del mismo mes.

Habrá importantes acuerdos con bancos y también empresas de aerolíneas, para que los turistas puedan acceder a viajes nacionales e internacionales con cuotas sin interés, opciones de pago y también beneficios exclusivos en vuelos, hoteles y otros servicios.

avions aerolineas pasajeros turismo (3).jpg Oportunidad de hacer turismo con Travel Sale. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Acompañan esta edición de Travel Sale Neuquén, Salta, Jujuy, Catamarca y el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires; junto con Europ Assistance, Axa Asistencia al viajero, Hertz, Grupo 8 y Aerolíneas Argentinas, que se suman con importantes beneficios y oportunidades para viajar.

Durante las semanas previas a la acción el público podrá participar de sorteos por más de 30 experiencias turísticas únicas en todo el país y la región. La forma de participar se estará comunicando a través de los canales oficiales de Travel Sale: redes sociales y suscripciones por newsletter y en la campaña digital.

Desde la organización del Travel Sale remarcaron que esto confirma que es un evento clave para acercar oportunidades reales de realizar un viaje y que año tras año se suman cada vez más agencias, destinos y beneficios para que los argentinos puedan concretar sus planes con mejores precios.