Música y fe: canciones recomendadas para agregar a tu playlist

En esta nueva edición de Fe y Música , hacemos un recorrido por los lanzamientos más destacados del mes de julio: canciones y producciones que no solo muestran calidad artística, sino que también elevan un mensaje de esperanza, fe y autenticidad.

Entre colaboraciones inesperadas, regresos emotivos y estilos que se reinventan, estos lanzamientos reflejan lo mejor del arte con valores.

El reconocido cantautor Jesús Adrián Romero presentó recientemente su nuevo sencillo “Despiértame”, en colaboración con el grupo Duelo. La canción , que rápidamente se ha posicionado entre las más escuchadas de su repertorio, ofrece una profunda reflexión sobre el estado espiritual y emocional, invitando a la introspección y a la búsqueda de una renovación auténtica.

El sencilloutiliza un lenguaje figurado para describir un estado de letargo espiritual o emocional —lo que el artista llama un “estupor”—, que muchas personas atraviesan en distintos momentos de la vida. No se refiere a un sueño literal, sino a ese periodo de desconexión interior en el que se pierde dirección, propósito y sensibilidad. En ese contexto, la canción funciona como una oración, una petición para ser despertado y reconectado con lo esencial.

Con este lanzamiento, Jesús Adrián Romero no solo ofrece una nueva canción , sino un mensaje de esperanza para quienes se sienten apagados por dentro, recordándoles que despertar también es parte del camino espiritual.

DY (Daddy Yankee): “Sonríele”

Daddy Yankee (DY) continúa profundizando su nueva etapa como cantante cristiano con el lanzamiento de “Sonríele”, una canción que celebra la fe, la alegría de vivir y la esperanza que nace de una vida transformada por Dios. Este nuevo sencillo, al igual que sus anteriores lanzamientos como “Donante de Sangre” y “LOVEO”, refleja el cambio genuino que el artista experimentó desde que anunció su conversión al cristianismo en 2023, dejando atrás su carrera secular para iniciar un camino con propósito espiritual y mensajes positivos.

El videoclip, que ya suma millones de reproducciones, fue grabado en tres locaciones y tiene un fuerte valor simbólico, especialmente por incluir escenas en Bushwick (NY), el barrio donde DY vivió hace más de 25 años, en una etapa decisiva de su vida; este regreso a sus orígenes le permitió reconectar con sus raíces y mostrar, desde lo visual, el contraste entre su pasado y su presente. La producción audiovisual, que cuenta con la participación especial del actor Anthony Ramos, logra transmitir una atmósfera cargada de emoción, historia y autenticidad.

Sonríele_DY

Con esta canción, DY reafirma su compromiso de usar la música como herramienta para compartir un mensaje de vida, fe y transformación, demostrando que su talento sigue intacto, pero ahora al servicio de una causa mucho más profunda.

Linaje Escogido: “Confiaré”

Linaje Escogido regresa con “Confiaré”, una promesa musical cargada de esperanza. El dúo, formado por la pareja puertorriqueña Joann y Sammy, regresan con una canción que brota desde lo más profundo de la fe, con el deseo de abrazar con su mensaje a quienes hoy caminan en medio de la incertidumbre, el miedo o el cansancio.

“Confiaré” no solo es una invitación a seguir creyendo, sino también para cuando el panorama se pone oscuro. Con una fusión fresca de géneros como country, bluegrass, worship y pop, el tema transmite un mensaje claro de confianza y dependencia en Dios. Esta canción se convierte en un himno de aliento y fortaleza, capaz de renovar el ánimo de quienes necesitan un recordatorio de que no están solos.

Confiaré_Linaje Escogido

El videoclip oficial fue grabado en un granero histórico construido en 1810 en Ashton-Sandy Spring, Maryland, aporta una estética cálida y significativa que refuerza tanto el mensaje como la sonoridad del tema, cerrando así una propuesta integral que toca el corazón y eleva el espíritu.

Redimi2: “Épico”

El reconocido artista urbano Redimi2 presentó su nuevo sencillo y videoclip “Épico”, una canción que desafía las fórmulas comerciales del momento y reafirma su compromiso con un mensaje auténtico, sin concesiones. Desde los primeros versos, el artista dominicano deja en claro que no está dispuesto a sacrificar su fe ni su identidad para encajar en los moldes de la industria.

Épico_Redimi2

En “Épico”, Redimi2 habla de la presión que enfrentan los músicos para volverse virales. Con un beat fresco y moderno, el rapero mezcla letras potentes sobre integridad, propósito y la decisión de mantenerse firme en sus valores, aunque eso lo deje fuera de ciertos circuitos comerciales. Su lírica, como siempre, va más allá del entretenimiento: incluye referencias a la ciencia, la filosofía y la historia de la fe, motivando a los jóvenes a pensar, cuestionar y profundizar.

El videoclip, cargado de simbolismos visuales, refuerza esta postura de no conformarse con lo superficial ni con lo que “se espera” de un artista. “Épico” es una invitación a levantar la voz, sostener la fe en medio de la cultura actual, y demostrar que la música cristiana puede ser profunda, relevante y fiel a su esencia.

Matthew Hotton Ft. Kike Pavón: “Guardián de Mi Alma”

El cantante y compositor argentino Matthew Hotton presenta su nuevo sencillo “Guardián de mi alma”, una canción de adoración que invita a conectar con la persona de Jesús a través de letras profundas y sinceras.

En esta oportunidad, lo acompaña el reconocido artista español Kike Pavón, cuya voz y sensibilidad aportan una riqueza especial al tema, elevando aún más su mensaje y emoción.

Guardián de mi Alma_Mathew Hotton

El videoclip oficial fue grabado en un castillo, con imágenes que combinan tomas interiores y exteriores para reflejar la fuerza, la historia y la profundidad que transmite la canción. Una propuesta visual que acompaña y potencia la experiencia espiritual que ofrece “Guardián de Mi Alma”.

Mr. Mao Ft. Orlando Rivera: “¿Cómo te explico?”

El cantante urbano Mr. Mao presenta su más reciente sencillo, “¿Cómo te explico?”, una poderosa colaboración junto al artista panameño Orlando Rivera. Se trata de un merengue urbano con toques de pop, que combina ritmo, frescura y un mensaje profundo de fe.

El videoclip, grabado en las playas de Panamá, transmite una vibrante atmósfera de verano y reflexión, invitando a contemplar la grandeza de Dios y reconociendo que muchas veces, lo que Él hace en nuestras vidas es tan inmenso que no alcanza con las palabras para describirlo.

“¿Cómo te explico?” es una declaración de fe con ritmo contagioso, pensada para conectar con jóvenes y adultos por igual, fusionando lo bailable con una letra que toca el corazón.

Mr Mao_Como te explico_

Este nuevo lanzamiento sigue consolidando la trayectoria del artista colombiano, quien desde 2009 viene creciendo en la escena urbana cristiana y hoy es considerado uno de los referentes emergentes más sólidos del género en Latinoamérica.

* Ana Pérez Tinedo. Agente de Prensa

