Ruidos molestos y exceso de velocidad en La Plata: secuestraron 16 motos y 4 eran de policías

Tras una denuncia de los vecinos, secuestraron dieciséis motos en La Plata, y encontraron que cuatro pertenecían a policías bonaerenses.

Un operativo nocturno en las inmediaciones del Paseo del Bosque, en La Plata, culminó anoche con el secuestro de dieciséis motos tras reiteradas quejas vecinales por ruidos molestos y exceso de velocidad. Lo más llamativo del procedimiento fue que cuatro de los rodados confiscados pertenecían a agentes de la Policía Bonaerense, quienes formaban parte del grupo de motoqueros señalado por los disturbios.

Las denuncias de los vecinos, que desde hace tiempo exigían mayor presencia policial en la zona, fueron el detonante de la intervención. Según relataron, el constante rugido de los motores y las carreras improvisadas en la vía pública alteraban la tranquilidad del barrio varias noches por semana.

“Es un descontrol. Se juntan, corren picadas y no dejan dormir. Hemos reclamado mil veces por más controles”, expresó un vecino en diálogo con medios locales.

Las Motos Coparon Las Calles De La Plata 0221 Cómo fue el operativo contra las motos El operativo, llevado a cabo por personal municipal y agentes de seguridad, se centró en el Paseo del Bosque, epicentro de las quejas. Allí se labraron actas a los conductores infractores, identificándose entre ellos a los cuatro policías. Los dieciséis vehículos fueron trasladados al depósito automotor local, donde permanecerán hasta que sus propietarios regularicen su situación.