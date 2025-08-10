Sembrando valores y aprendizajes en la infancia a través de la huerta

Hay siempre en nuestra infancia un momento en que la puerta se abre y deja entrar el futuro. Esta cita, que se le atribuye al escritor Graham Greene , condensa la motivación central del Programa educativo de Fundación Huerta Niño en muchas escuelas .

Trabajamos junto a escuelas a lo largo del país, acompañándolas en el desarrollo de huertas agroecológicas, entendiendo a las mismas no sólo como una fuente de alimentos frescos y saludables, sino también como un aula a cielo abierto donde se pueden generar valiosos aprendizajes que acompañen a los niños, niñas y adolescentes en su desarrollo y a lo largo de su vida.

A través del programa educativo que lanzamos a principio de este año, buscamos transmitir en las infancias valores vinculados a la alimentación saludable, la agricultura comunitaria y el cuidado del medio ambiente. Entendiendo además a los niños como importantes agentes de cambio a nivel familiar.

En la huerta , más allá de conocimientos sobre agricultura, se requiere constancia, trabajo en equipo y planificación; habilidades sociales y cooperativas valiosas para cualquier actividad que desarrollemos. El empleo de prácticas agroecológicas permite también valorar el medio ambiente, entender el impacto que generamos y reflexionar sobre la utilización de prácticas que mitiguen dicho impacto.

Por otro lado, se pueden involucrar múltiples contenidos de la currícula escolar como las ciencias naturales, matemática, prácticas del lenguaje, entre otras. Con el agregado de que en la huerta se produce un aprendizaje activo donde se aprende haciendo, observando y en contacto con la naturaleza.

A partir de los vegetales que allí se producen, se puede complementar la alimentación y difundir la importancia de llevar adelante una alimentación saludable. Este punto se vuelve central en un país donde el 32,2% de los niños, niñas y adolescentes del país vive en hogares que experimentaron inseguridad alimentaria, de acuerdo al i nforme desarrollado por el Observatorio de la Deuda Social de la UCA en 2024. Es decir que gran parte de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país viven en hogares que tuvieron que modificar sus consumos alimentarios en cantidad y calidad.

Huerta Niño

El programa educativo incluye talleres sobre huerta y alimentación

Tanto para los alumnos como para los docentes que son nuestros principales aliados en esta iniciativa. Además desde Fundación Huerta Niño hemos desarrollado una guía con distintas actividades y propuestas pedagógicas que permiten integrar la huerta en el ciclo escolar y desarrollar valiosos aprendizajes en línea con estos valores.

Un aspecto central para esta iniciativa es el convenio que hemos firmado con Fundación Barceló que nos permite acercar a las escuelas espacios de formación de calidad llevados adelante por alumnos y profesores de la Licenciatura en Nutrición de dicha institución.

20250606_100302 (1)

En lo que va del año hemos trabajado con 22 escuelas

Que tienen una matrícula de más de 5400 alumnos, además generamos propuestas educativas y una formación continua para una comunidad de más de 2000 docentes a lo largo del país.

Trabajamos por un futuro en el que los niños y las comunidades, mediante el acceso a recursos y conocimientos de huerta, puedan lograr una alimentación más sana, una mayor conciencia ambiental y un medio para la producción de sus propios alimentos.

* Gustavo Rosatto. Responsable Programa Educativo. Fundación "Huerta Niño".