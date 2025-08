Fundación Cimientos: "La educación es libertad, es lo que construye sociedades más justas"

La educación atraviesa una crisis profunda en Argentina, con altos niveles de deserción escolar y desafíos estructurales. Desde Fundación Cimientos , Florencia Gelabert analiza las causas y propone caminos para revertir esta realidad. La dura realidad escolar, cuatro de cada diez chicos no terminan el secundario.

-Uno de cada dos chicos en el país vive en situación de vulnerabilidad socioeconómica, una realidad que tiene consecuencias directas en su recorrido educativo. Cuatro de cada diez estudiantes no terminan el secundario. Pero en los sectores más pobres, esta cifra es aún más alarmante: Siete de cada diez no lo logran. Esta estadística no es solo un número: detrás hay miles de jóvenes que abandonan la escuela sin poder completar una etapa clave de su formación, lo que compromete seriamente sus posibilidades de desarrollo futuro. Este panorama refleja una deuda histórica y estructural del sistema educativo argentino con sus jóvenes, especialmente con aquellos que nacen en contextos más desfavorecidos.