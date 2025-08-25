Travel Sale: qué descuentos ofrece Aerolíneas Argentinas en pasajes

Este lunes comenzó en Argentina una nueva edición del Travel Sale , el evento de comercio electrónico que concentra promociones en turismo y busca incentivar los viajes a través de rebajas especiales. Conocé cuáles son los descuentos de Aerolíneas Argentinas para pasajes nacionales e internacionales.

La iniciativa se desarrolla del 25 al 31 de agosto y cuenta con la participación de más de 40 agencias de viajes de todo el país. Se trata de la décima edición de una propuesta impulsada por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt) y respaldada por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes.

Durante estos días se pueden encontrar descuentos de hasta el 50% en pasajes aéreos, hospedajes, traslados, excursiones y paquetes tanto nacionales como internacionales. También hay planes de financiación, bonificaciones y beneficios en asistencias al viajero o cruceros, con el objetivo de dinamizar la actividad turística.

Aerolíneas Argentinas anunció descuentos en diferentes destinos, además de planes de pago en cuotas para vuelos dentro del país. Entre las promociones destacadas figuran:

Las ofertas incluyen rebajas de hasta 20% en destinos internacionales y planes de pago sin interés para volar por Argentina.

En la web de Aerolíneas, los valores ya aparecen con la reducción aplicada, acompañados por un mensaje que confirma que el beneficio fue incorporado de manera automática.

Travel SALE

Cuotas y bancos adheridos

Las promociones incluyen planes de pago sin interés que varían según el banco y la tarjeta, únicamente en vuelos dentro del territorio argentino. Las alternativas son:

18 cuotas sin interés con Banco Patagonia 365.

12 cuotas con Banco Nación, Banco de Corrientes y Voy.

9 cuotas con Banco Comafi, Banco de Entre Ríos, Banco San Juan, Banco Santa Cruz y Banco Santa Fe.

6 cuotas con Santander, BBVA, Galicia, ICBC, Macro, AMEX, NaranjaX, Columbia, Credicoop, Cabal, Supervielle, Tuya y Banco Formosa.

3 cuotas con BNP y Banco de La Pampa.

10% de rebaja adicional con Banco Macro (Visa, Mastercard y Amex).

Por normativa oficial, estos planes sin interés aplican únicamente para vuelos domésticos y no se extienden a los pasajes internacionales.