Travel Sale 2025: la guía más simple para pagar menos y viajar más

Del 25 al 31 de agosto, el Travel Sale cumple diez años con rebajas, cuotas y miles de opciones para moverse por Argentina y el exterior.

Desde hoy y hasta el 31 de agosto de 2025 vuelve el Travel Sale, la semana de promociones online impulsada por la federación del sector (FAEVYT). Esta edición es especial: cumple una década desde aquel arranque de 2015. Si vienes posponiendo un viaje por precio, por tiempo o por indecisión, esta puede ser tu ventana.

Hay rebajas, financiación y mucha competencia entre agencias. Con un poco de organización y algunos criterios simples, es posible cerrar reservas convenientes. El secreto está en preparar el terreno, comparar con lupa y moverse rápido cuando la tarifa lo amerita.

Diez años, misma idea: viajar mejor El esquema sigue siendo simple y efectivo. Varias decenas de empresas publican, en simultáneo, su mejor mezcla de precio, cuotas y condiciones. En 2024 participaron más de 60 agencias y se mostraron miles de productos. También se registraron más de 6,4 millones de visualizaciones y cerca de un millón de ingresos al sitio. No es un dato menor. Cuando la oferta está ordenada bajo una misma campaña, comparar resulta más fácil y la decisión llega más rápido. Desde cámaras y foros de consultores señalan que estas acciones sirven para mostrar lo mejor del sector y acelerar la recuperación de la demanda. Para el público, el valor está en reunir en una sola vidriera, lo que, de otro modo, requeriría días de búsqueda.

Cinco movimientos que te ahorran plata con el Travel Sale Primero, activa alertas. Suscríbete al sitio oficial y sigue las cuentas del evento: las oportunidades fuertes salen en tiempo real y se agotan en minutos. Segundo, prepara una lista breve con lo que importa de verdad. Fechas posibles, uno o dos destinos, tipo de alojamiento, seguro de asistencia y tope de gasto. Esa hoja de ruta te evita cientos de clics y te mantiene enfocado. Tercero, revisa tus medios de pago antes de que empiece la corrida. Confirma límites, vencimientos y habilitaciones para compras online. Un plástico sin autorización puede arruinar una excelente tarifa en el último paso.

travel sale 2025 El Travel Sale nació para ordenar la conversación entre agencias y viajeros. Cuarto, sigue a las agencias participantes y a sus newsletters. Allí aparecen códigos, ventanas horarias y aclaraciones de política comercial. Compara siempre el total a pagar. Mira impuestos, percepciones y cargos por gestión. Si hay cuotas, calcula el costo financiero y ponlo frente a un descuento por pago inmediato. Quinto, suelta rigidez. Cambiar un día la salida, alternar aeropuertos o abrir el mapa a destinos cercanos puede recortar mucho el precio. La flexibilidad transforma una intención en una oportunidad concreta.