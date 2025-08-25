Día del Niño en Dalvian: todos los Sociales de una jornada mágica

El domingo 24 de agosto, desde las 11 de la mañana hasta las 18, las familias se acercaron al Club Dalvian y el predio de golf para celebrar el Día del Niño de una manera distinta, rodeados de color, música y una atmósfera que invitó a conectarse con las emociones más genuinas.

Se trató de un viaje por el Sentiverso, un universo mágico donde cada personaje que interactuó con los niños representó una emoción y guio a los chicos en un recorrido tan divertido como revelador.

En esta edición, los organizadores plantearon la consigna de que los chicos fueran exploradores de sus propios sentimientos. A través de personajes, se buscó que pudieran reconocer lo que sienten, ponerle nombre a cada emoción y animarse a compartirla. El espíritu del encuentro no estuvo solo en los juegos ni en la puesta en escena, sino en dejar en cada niño una semilla de autoconocimiento y conexión con los demás.

“Para nosotros en Dalvian es un enorme orgullo celebrar una nueva edición del Día del Niño, que ya se ha convertido en el evento más grande y esperado de nuestro conjunto residencial. Este año contamos con la participación de miles de personas, juegos, food trucks y sponsors que nos acompañan para hacer posible esta gran fiesta", comentó a MDZ Viviana Vila.

"La temática que nos inspira en esta edición es el Sentiverso: un universo lleno de emociones y personajes únicos que invitan a los niños y niñas a reconocer, expresar y comprender lo que sienten. Queremos que descubran que todas las emociones son importantes y que hablar de lo que nos pasa está bien. Nuestra meta es que cada niño se lleve no solo un día de diversión, sino también una experiencia que lo ayude a conectarse consigo mismo, con los demás y con sus emociones de manera positiva y natural".

“El objetivo del Sentiverso es que los chicos conozcan sus emociones, que sepan expresarlas, que sepan, aparte de llevarse una tarde llena, un día lleno de juegos y diversiones, que estos personajes les vayan contando qué son las emociones que ellos sienten”, explicó Viviana Vila en diálogo con MDZ.

Social Día del Niño Dalvian (12) Dalvian celebró el Día del Niño con emociones, juegos y grandes sorteos. Maru Mena/MDZ

La propuesta fue tan didáctica como entretenida. Según detalló Vila, los personajes no se limitaron a actuar, sino que dialogaron directamente con los niños. “En interacción y preguntándoles cómo se sienten”, comentó. Esa dinámica les permitió a los más pequeños abrirse, reconocer lo que pasaba por dentro y traducirlo en palabras sencillas.

El foco estuvo en la unión, la comunidad, y la transmisión de valores. Viviana Vila lo sintetizó con claridad: “No es tan abstracto si vos pensás que el valor principal que tiene esto es la familia. O sea, que vengan a compartir. Acá ves que están todas las familias, con mate, con bicicletas, con cochecitos. Ese es el valor más importante, la familia, que es lo que predica Dalvian”. Esa esencia comunitaria atravesó toda la jornada. No se trató de un evento más, sino de una verdadera reunión entre vecinos y amigos.

La propuesta incluyó más de 35 juegos, 20 food trucks y hasta la pileta del club habilitada. “La pileta está con pelotas inflables, entonces los chicos se meten y van rodando dentro de las pelotas. Está habilitado el golf también, donde está la tirolesa o pueden andar a caballo. Además, los juegos están dividido por edades”, agregó Viviana.

Social Día del Niño Dalvian (22) Un día de aventuras para los Hirschegeers. Maru Mena/MDZ

A lo largo del predio, se percibió un gran clima de alegría y emoción ante tantas actividades. Para Viviana Vila, esa emoción fue la gran protagonista de la jornada. “No puede faltar la alegría. Ver a todos los chicos felices, ver cómo juegan y participan. Lo que se tienen que llevar en sus corazones es la vivencia de un día inolvidable: eso es lo que buscamos todos los años. Es un día muy esperado por todos, por eso recalco que el valor más importante es la familia y la unión”, expresó con convicción.

El broche de oro llegó con los sorteos. Entre los premios hubo una PlayStation, dos notebooks, diez bicicletas, un televisor de 50 pulgadas y hasta una estadía de dos noches en Puesto del Indio para dos adultos y un niño. Viviana explicó que, para participar, tan solo debían contar con su entrada gratuita, la cual debían canjear por un kilo de leche. Y dejó en claro una condición: el ganador debía estar presente en el lugar al momento del sorteo, de lo contrario se volvía a elegir.

El esfuerzo detrás de esta edición fue evidente. “Este evento se prepara con un mes y medio de anticipación. Hay mucha gente involucrada. Agradecemos mucho a los sponsors, que son 45, y realmente es loable la unión entre todos los trabajadores de este conjunto residencial para lograr el éxito de un día del niño hermoso”, remarcó Vila. Palabras que resumieron el espíritu de un encuentro que no solo celebró a los chicos, sino que también fortaleció los vínculos entre familias y vecinos.

No te pierdas la galería de fotos bajo el ojo de Maru Mena:

Social Día del Niño Dalvian (13) La familia Arienti pasó una hermosa tarde. Maru Mena/MDZ

Social Día del Niño Dalvian (5) Una jornada especial y llena de amor entre padres e hijos.

Social Día del Niño Dalvian (27) Viviana Vila habló con MDZ y resaltó la importancia de la familia unida. Maru Mena/MDZ

Social Día del Niño Dalvian (15) Los Berengua reunidos en una gran jornada de diversión. Maru Mena/MDZ

Social Día del Niño Dalvian (16) Más de 5.000 personas celebraron en el club y predio de golf. Maru Mena/MDZ

Social Día del Niño Dalvian (17) La familia Dalmau también posó para la foto. Maru Mena/MDZ

Social Día del Niño Dalvian (18) Franca Paparini, Carina Sita y Josefina Arboit. Maru Mena/MDZ

Social Día del Niño Dalvian (19) La familia Tizio a pura diversión. Maru Mena/MDZ

Social Día del Niño Dalvian (20) ¡Pura ternura con los Morgan! Maru Mena/MDZ

Social Día del Niño Dalvian (21) La familia Reyes Crayachichi con grandes sonrisas. Maru Mena/MDZ

Social Día del Niño Dalvian (23) Grandes sonrisas en los Rozas. Maru Mena/MDZ

Social Día del Niño Dalvian (24) Un día inolvidable para las familias. Maru Mena/MDZ

Social Día del Niño Dalvian (14) Los chicos celebraron su día en Dalvian. Maru Mena/MDZ

Social Día del Niño Dalvian (29) El evento reunió a vecinos y familias en una experiencia única. Maru Mena/MDZ

Social Día del Niño Dalvian (3) La familia Guffanti disfrutó del festejo. Maru Mena/MDZ

Social Día del Niño Dalvian (4) La familia Saba jugando al jenga gigante. Maru Mena/MDZ

Social Día del Niño Dalvian (6) Alegría, unión familiar y premios increíbles. Maru Mena/MDZ

Social Día del Niño Dalvian (7) La seguridad siempre presente. Maru Mena/MDZ

Social Día del Niño Dalvian (8) Sentiverso, un universo mágico donde cada personaje representó una emoción. Maru Mena/MDZ

Social Día del Niño Dalvian (9) Las Millán dijeron presente. Maru Mena/MDZ