Presentaron el adelanto de la serie de Yiya Murano, la esperada ficción sobre la envenenadora de Monserrat

Con un gran elenco al frente, la historia de Yiya Murano vuelve a ser contada en una ficción, la serie de Flow promete atrapar al espectador en cada capítulo.

Flow, la plataforma de streaming, ha generado una intensa expectativa con el avance de su más reciente proyecto, sorprendiendo a los espectadores que no anticipaban este lanzamiento y exacerbando la impaciencia de aquellos familiarizados con el anuncio de que la macabra historia de Yiya Murano retornaría a la pantalla. Esta vez, la narrativa tomará la forma de una serie, con una realización de alto impacto y un reparto repleto de estrellas.

La trama se centrará en la vida de la primera mujer serial killer de Argentina, sentenciada a prisión perpetua por el homicidio mediante el uso de veneno en tres de sus amigas. El argumento explorará los misterios sombríos que rodearon la historia de esta criminal y estafadora, una figura que indiscutiblemente instaló un punto de inflexión en los anales del delito en el país.

Con una propuesta estética distintiva y una puesta que asegura mantener al público en vilo, esta ficción intentará hechizar a la audiencia sumergiéndola por completo en los aspectos más ominosos de la biografía de Murano. Una forma de abordar este caso, que nunca se ha hecho en nuestra ficción, prometiendo un tratamiento inédito del suceso. Para dar vida a esta atrapante historia, la producción ha convocado a un talentoso grupo de intérpretes, entre los que se encuentran Julieta Cristina Banegas, Julieta Zylberberg, Pablo Rago, Mónica Antonopulos, Cecilia Dopazo, Diego Cremonesi y Carlos Portalupi.

Video: YouTube Televisión ComAr

Detrás de cámaras, el proyecto se encuentra en las manos del director Mariano Hueter, mientras que el guion es autoría de Marcos Carnevale. La producción está a cargo de Martín Kweller y la producción ejecutiva de Maru Mosca. La serie constará de cinco entregas, cada una con una duración estimada de treinta minutos. Como complemento al lanzamiento, se incluirá un contenido adicional en formato documental.