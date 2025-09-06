Fans de Lady Gaga mostraron su indignación tras la repentina cancelación de un concierto en Miami
Tras los problemas que obligaron a Lady Gaga a cancelar su show horas antes de salir a escena, muchos de sus seguidores expresaron su enojo en redes.
Lady Gaga volvió a ser el centro de atención, aunque no por un show cargado con gran despliegue artístico, sino por la inesperada suspensión de su concierto en Miami. Lo que se perfilaba como una noche inolvidable terminó convirtiéndose en una gran decepción para miles de seguidores.
La cancelación se anunció apenas un momento antes de que la artista saliera al escenario, alterando por completo la expectativa del público. La decisión, tomada a último momento, sorprendió a quienes ya ocupaban sus lugares en el Kaseya Center y a los que todavía se dirigían hacia allí.
El impresionante recital formaba parte de la gira mundial The Mayhem Ball y representaba la tercera y última fecha de Gaga en Miami. Programado para comenzar a las 20:00 horas del 3 de septiembre, el espectáculo fue abruptamente interrumpido por un comunicado que la propia intérprete compartió en sus redes sociales minutos previos al inicio.
Uno de las cientos de posteos de los fans de Lady Gaga tras la cancelación del show
“Hola a todos, realmente lo siento mucho, pero necesito posponer el show de esta noche en Miami", escribió la intérprete en una sentida historia de Instagram. Luego añadió: “Durante el ensayo y en la prueba de voz, mi voz estaba muy tensa y tanto mi doctora como mi coach vocal me recomendaron no salir al escenario por el riesgo que implica”. Y con evidente angustia concluyó: “Quisiera ser fuerte y seguir con esto por ustedes, pero no quiero arriesgarme a dañar mis cuerdas vocales de manera permanente”.
Tras el anuncio, las reacciones no se hicieron esperar. En distintas plataformas digitales, los asistentes expresaron su enojo por la falta de previsión y por los gastos invertidos en entradas, viajes y hospedajes, sin mencionar la gran desilusión emocional que esto trae. Algunos catalogaron la inesperada situación como “una falta de respeto”, mientras otros reclamaron explicaciones más detalladas sobre las razones de la suspensión, aunque también adjudicaron que esto sucedió por tocar las muñecas de la Isla Mexicana en la que rodó el videoclip The Dead Dance, pero nada de eso les devolverá el mal momento.