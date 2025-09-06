Fans de Lady Gaga mostraron su indignación tras la repentina cancelación de un concierto en Miami

Tras los problemas que obligaron a Lady Gaga a cancelar su show horas antes de salir a escena, muchos de sus seguidores expresaron su enojo en redes.

Lady Gaga volvió a ser el centro de atención, aunque no por un show cargado con gran despliegue artístico, sino por la inesperada suspensión de su concierto en Miami. Lo que se perfilaba como una noche inolvidable terminó convirtiéndose en una gran decepción para miles de seguidores.

La cancelación se anunció apenas un momento antes de que la artista saliera al escenario, alterando por completo la expectativa del público. La decisión, tomada a último momento, sorprendió a quienes ya ocupaban sus lugares en el Kaseya Center y a los que todavía se dirigían hacia allí.

El impresionante recital formaba parte de la gira mundial The Mayhem Ball y representaba la tercera y última fecha de Gaga en Miami. Programado para comenzar a las 20:00 horas del 3 de septiembre, el espectáculo fue abruptamente interrumpido por un comunicado que la propia intérprete compartió en sus redes sociales minutos previos al inicio.

La indignación de los seguidores de Lady Gaga no se hizo esperar.

“Hola a todos, realmente lo siento mucho, pero necesito posponer el show de esta noche en Miami", escribió la intérprete en una sentida historia de Instagram. Luego añadió: “Durante el ensayo y en la prueba de voz, mi voz estaba muy tensa y tanto mi doctora como mi coach vocal me recomendaron no salir al escenario por el riesgo que implica”. Y con evidente angustia concluyó: “Quisiera ser fuerte y seguir con esto por ustedes, pero no quiero arriesgarme a dañar mis cuerdas vocales de manera permanente”.