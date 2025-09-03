Lady Gaga lanzó un inquietante videoclip dirigido por Tim Burton y rodado en un tenebroso lugar de México

Este miércoles, en el marco del estreno de la segunda temporada de Merlina, Lady Gaga deslumbró con una pieza audiovisual gótica que dirigió Tim Burton.

Siempre fiel a su estilo, Lady Gaga sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de su nuevo tema titulado The Dead Dance, acompañado de un videoclip que lleva la firma del reconocido cineasta Tim Burton. A pocos meses de la salida de su último disco, Mayhem, la cantante redobla su propuesta visual y sonora con una pieza que profundiza en su costado más oscuro y teatral dentro del pop.

El estreno se produjo este miércoles 3 de septiembre, cuando la estrella internacional presentó el espeluznante video del mencionado tema musical, que forma parte de la segunda temporada de Merlina llamada Wednesday, la popular serie de Netflix. La artista no solo tiene una participación en la ficción, sino que además la coreografía del tema recuerda inevitablemente al recordado baile de Jenna Ortega en su primera entrega.

Burton, responsable de clásicos como El joven manos de tijera y Beetlejuice, impregna el clip con su sello gótico característico. Allí, Gaga aparece caracterizada como una muñeca de porcelana agrietada que cobra vida en un escenario lúgubre, rodeada de inquietantes figuras. La interpretación da sentido al título de la canción, que puede traducirse al español como El baile de los muertos, significado que muchos han vinculado al famoso Thriller de Michael Jackson.

El nuevo videoclip de Lady Gaga bajo la impecable dirección de Tim Burton

La icónica artista lanzó una edición deluxe de Mayhem (2025) en todas las plataformas digitales. Esta versión especial incorpora “The Dead Dance” junto a dos pistas que hasta ahora solo estaban disponibles en tiradas limitadas: “Kill for Love” y “Can’t Stop the High”. Con este movimiento, Gaga amplía el alcance de su último trabajo discográfico.