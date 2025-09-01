Netflix comparte la primera imagen de Lady Gaga en Merlina y deja a todos boquiabiertos

La plataforma de streaming compartió la impactante transformación de la artista, que será parte de la segunda temporada de la serie.

La primera parte de la segunda temporada de "Merlina" se estrenó el pasado 6 de agosto.

La segunda temporada de Merlina se estrenó el pasado 6 de agosto en Netflix con sus primeros cuatro capítulos, mientras que los cuatro episodios restantes llegarán el 3 de septiembre. Los fanáticos esperan con ansias la continuación de la historia, que combina misterio, suspenso y humor negro, y promete mantener la esencia que atrapó al público en la primera entrega.

Y la emoción entre los seguidores de la serie creció este lunes, luego de que Netflix compartiera la primera imagen de Lady Gaga para Merlina. La cantante se integrará al elenco de la serie que protagoniza Jenna Ortega para darle vida a Rosaline Rotwood, una maestra legendaria de Nunca Más, que se cruzará con Merlina.

Mirá el tráiler de la segunda temporada de Merlina Merlina- Temporada 2- Trailer

"Una visión venenosa. Aquí tienes el primer vistazo a Lady Gaga como Rosaline Rotwood", escribió la plataforma de streaming junto a la foto del personaje de Gaga.

"Lady Gaga es perfecta para ser una Addams"; "Fantasmagóricamente bellísima"; "Seguro va a estar genial, en este tipo de series es donde Lady Gaga se luce"; son algunos de los comentarios que se pueden leer en las redes sociales de Netflix.