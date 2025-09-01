Lady Gaga y Jenna Ortega deslumbraron con looks góticos teatrales en Nueva York

Mirá los looks de Jenna Ortega y Lady Gaga que encendieron la Graveyard Gala con un estilo estilo oscuro y teatral.

Cuando se habla de teatralidad y moda, pocas combinaciones resultan tan potentes como la de Lady Gaga y Jenna Ortega. La dupla se encontró en Nueva York, en un evento organizado por Netflix y Spotify llamado Graveyard Gala, una fiesta que anticipó la segunda temporada de Merlina.

Jenna Ortega apareció con un vestido gris jaspeado de silueta ajustada, con tiras cruzadas en el escote y falda con cola y rasgaduras intencionales que evocaban un aire tétrico. El diseño, además, dejó a la vista un corpiño negro de encaje, sumando rebeldía y sensualidad. Lo acompañó con joyería plateada, un peinado efecto wet y un make up de smokey eyes que intensificó su mirada.

A su lado, Lady Gaga eligió un vestido negro barroco y gótico con mangas abullonadas, hombros marcados y falda estructurada. Los detalles en pedrería plateada y los sectores translúcidos elevaron la apuesta, pero no se detuvo ahí, puesto a que completó el look con unas botas con plataformas XXL y un tocado que simulaba alas de murciélago, coronado con un sombrero verde pillbox.

El beauty look de Gaga también merece su propio apartado, ya que sus mechones platinados en bucles contrastaron con el maquillaje pálido y el labial bordó intenso. Fue un despliegue de teatralidad que acompañó su sello personal desde hace más de una década.

El evento también contó con la presencia de Emma Myers y Joy Sunday, colegas de Jenna en la serie.