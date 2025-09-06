Presenta:

Lisandro Aristimuño emocionó en Mendoza con un show íntimo en formato trío

En Mendoza, Lisandro Aristimuño brindó una noche mágica. El músico rionegrino se presentó en el Arena Maipú.

Lisandro Aristimuño se presentó en Mendoza en el estadio Arena Maipú, regalando una noche inolvidable. El artista nacido nacido en Río Negro desplegó su universo sonoro en formato trio, que emocionó profundamente a su público.

No hay palabras que alcancen para describir la poesía y la sonoridad que Lisandro despliega en su música y comparte sobre el escenario. Con la escucha atenta y los sentidos a flor de piel, en medio de un silencio tan respetuoso como conmovedor, su presentación fue simplemente mágica.

Lisandro Aristimuño en Mendoza (1)
Lisandro Aristimuño regresó a los escenarios mendocinos con una propuesta íntima y profunda.

Un show íntimo y renovado

Durante más de dos horas, Aristimuño interpretó canciones de toda su discografía con un formato renovado que incluyó arreglos rockeros y de música electrónica, algo que ya había mostrado en 2021 y 2022.

El multifacético instrumentista, que construyó una identidad musical a partir de la independencia y una cadencia sonora inigualable, exploró el formato trío por primera vez en Mendoza, luego de haberse presentado con banda y con un DJ Set.

Esta propuesta, íntima y renovada, junto a Lucas Argomedo y Martín Casado, en bajo y batería, respectivamente, significó el regreso del artista contemporáneo a los escenarios mendocinos después de un año. Así, su público se reencontró con uno de los principales referentes de la música nacional, en una noche cargada de emociones y sonidos que invitaron a sentir con el cuerpo y el alma.

