Revelaron el conflicto detrás de cámaras que enfrentó a Facundo Arana y Julio Chávez en una recordada ficción
En el programa Sola en los Bares, Mario Segade, director y guionista, rememoró la fuerte pelea entre Facundo Arana y Julio Chávez.
Mario Segade, guionista, actor y director, recordó su paso como autor de la tira Farsantes y las experiencias que vivió en la ficción argentina. Entre anécdotas y recuerdos de grandes producciones, el creador rememoró la fuerte pelea entre Julio Chávez y Facundo Arana, un conflicto que generó gran repercusión en su momento y quedó marcado en la memoria de la televisión.
Invitado al ciclo Sola en los Bares, Segade conversó con Karim González sobre la época dorada de la ficción nacional. "Con Adrián Suar era muy sencilla la tarea porque daba un gran campo para que los narradores pudieran trabajar", señaló el actor.
"Y eran los elencos también", agregó, recordando el éxito de Vulnerables. "Ahí estaba Jorge Marrale, el primer trabajo dramático de Alfredo Casero que solo lo había visto Adrián Suar como posibilidad", detalló el director.
Segade también repasó el elenco de Farsantes y la dinámica de Pol-Ka en aquella época: "Nosotros decíamos: ‘Pero viene de Cha Cha Cha’, y fue ese actor impresionante que luego se desplegó. Estaban Inés Estévez, Soledad Villamil, Gustavo Garzón, Damián de Santo, Alfredo Alcón, que lo tuvimos tres meses. Entraban y salían actores. Era esa usina que era Pol-Ka que llegó a tener dos tiras, dos unitarios. Era entrar y salir actores y guionistas de manera maravillosa".
Finalmente, se refirió al sonoro escándalo entre Julio Chávez y Facundo Arana. "Me acuerdo que Benjamín Vicuña se fue antes no sé por qué. Era como un lío. Yo en general no me meto mucho en esas cosas", contó Mario Segade. "En el caso de' Farsantes', creo que todo ese run run que hubo también nutría y hacía que el producto, que la novela sea vista. Allí también había un seleccionado de actores. Además de Chávez estaba Griselda Siciliani, Alfredo Casero, Fernán Mirás, Leonor Manso, Vicuña, Arana. Ya me excede todo. No sé si se habrán amigado. Espero que sí", se esperanzó; aunque Karim lo decepcionó. "A Julio le hice varias notas y me dijo que no trabajaría más con él", aseguró González.