La irónica reacción de Ricardo Darín cuando Mirtha Legrand le preguntó sobre su sonado cruce con Julio Chávez

El paso de Ricardo Darín por la emisión del programa de Mirtha Legrand de este sábado dejó varios momentos destacados, y uno de ellos se dio sin lugar a dudas cuando la diva le preguntó al popular actor sobre su sonado cruce con Julio Chávez.

“Yo soy una estrella inmaculada, tengo muy poca relación con la gente, sobre todo con los colegas ¿no? Hago como que los trato bien, pero no los trato”, comentó en un principio Darín sobre su dinámica con otros artistas, encendiendo de inmediato la curiosidad de Legrand sobre la situación con Chavéz.

“Che, ¿qué pasó con Chávez?”, disparó sin rodeos la conductora. A lo que Ricardo Darín contestó con ironía: “¿Con Hugo Chávez?”. Entonces Mirtha Legrand insistió en su consulta sobre si hubo un desencuentro con Julio Chávez.

“No, no pasó nada, no pasó nada”, minimizó Darín con ánimo de no entrar demasiado en el tema. “No, me está mintiendo, sí pasó, si yo lo leí”, retrucó Legrand.

Ricardo Darín, filoso sobre su tensión con Julio Chávez

Entonces el actor insistió: “No, no pasó nada, es un tontería, te lo juro”. Fiel a su estilo, la diva no se quedó callada y retrucó: “Pero habló de vos, no sé qué dijo”.

“No, qué va a decir. Me adora, me adora, lo digo yo porque no lo va a decir él”, redobló entre risas Ricardo Darín. “Es un actorazo, qué actor es, es maravilloso”, comentó Mirtha Legrand. A lo que su invitado contestó con picardía: “Sí, sí. ¿Querés que pidamos un aplauso para Chávez? Que también está haciendo teatro”.