La fuerte experiencia paranormal que tuvo Facundo Arana tras el fallecimiento de su papá

Facundo Arana es uno de los actores que más éxito ha tenido a lo largo de su carrera. Participó en novelas como Chiquititas, Muñeca Brava, Yago: Pasión Morena, entre otros, en los últimos días brindó una entrevista con la periodista Nilda Sarli y sorprendió con la anécdota que contó en medio del fallecimiento de su papá.

Jorge Arana Tagle falleció en el año 2017, en su momento Facundo lo despidió en su cuenta de Instagram con una hermosa foto y un emotivo texto: "La única mentira que mi viejo me dijo un día duró casi cuarenta años. Me aseguró que nunca moriría. Ahora puedo ver que no mentía realmente. Gracias por tanto tanto tanto Viejo! La persona más Integra, Noble y Buena que conocí..Descansá en Paz Father..", expresó confirmando la triste noticia.

En el ciclo de Nilda Sarli, el actor contó una situación que le pasó días después de que falleciera Jorge y soprendió a la periodista: "Habían pasado dos semanas desde que mi papá había muerto. Estaba sentando en la galería de mi casa, con el mate, pensando en él. Cuando me enfoco en él , o en otra cosa importante, se detiene el mundo porque tu alma está puesta en eso", comenzó contando Facundo.

Facudno Arana junto a su papá. Foto: Instagram/ @facundoaranatagle

Luego agregó: "De repente, pasó una mariposa blanca ridículamente cerca de ese lugar, ya que no pasa todo el tiempo, y cuando ocurrió estaba recordándolo. “En algunas creencias dicen que las mariposas blancas representan a las almas que nos vienen a saludar, que nos importaron y regresaron a nosotros", sostuvo emocionado.

Pero esta no fue la única señal que recibió sino que además comentó que apareció un picaflor: "No termina eso y pasa un colibrí con cuello blanco, que nunca había visto uno así y se puso a volar cerca de mí. Le escuchaba las alas mientras lo hacía y se fue. Así, mi alma supo y cuando lo comprendió dejó de ser magia", expresó.