Se filtró cuál es el trabajo que realiza la China Suárez en Turquía: "Se ha quedado sin..."

El presente de Eugenia la China Suárez en Turquía es mucho más que su relación con Mauro Icardi . En un programa de televisión, se reveló que la actriz se ha reinventado profesionalmente y que el motivo es la mala relación que mantiene con el público argentino.

La China Suárez no deja de sorprender al mundo del espectáculo porque, mientras los rumores sobre su presente profesional en Argentina se multiplican, en un programa de televisión revelaron un dato insólito. La actriz, que se ha mudado a Turquía para acompañar a su pareja, Mauro Icardi , ha iniciado una nueva carrera, lejos de la actuación y el modelaje.

Según lo que se reveló en El Diario de Mariana, la actriz se ha reinventado profesionalmente en Turquía y ha conseguido un trabajo de "relaciones públicas" para una marca de cosmética. Un rol que va más allá de ser la cara visible de una campaña y que la involucra de lleno en el mercado internacional, en lo que podría ser una jugada estratégica para su carrera.

Sin embargo, detrás de este nuevo camino profesional habría un oscuro motivo. Según el periodista Martín Candalaft, la modelo habría perdido todos sus contratos con marcas nacionales. La razón, según se dijo en el programa, está relacionada con la reacción que generan sus publicaciones en las redes sociales, que se ha vuelto un problema para las empresas.

El motivo de la pérdida de sus contratos, según revelaron, es que "en las últimas marcas que ha tenido, cada vez que ella promociona un producto, dicen del lado de ella, que la cantidad de hate (odio) que tiene ese producto y la cantidad de comentarios negativos, superan a los positivos". Esta situación ha llevado a que las marcas se alejen de la actriz, lo que la ha dejado sin trabajo en Argentina.