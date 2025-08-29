Wanda Nara acusó a La China Suárez de no trabajar y ella respondió con un impactante video

Wanda Nara y La China Suárez volvieron a cruzarse y la polémica estalló otra vez. A través de un comentario público, la actual novia de Mauro Icardi le respondió a la mediática luego de que la acusara de no trabajar.

Wanda Nara lanzó un comentario provocador contra la actriz en un programa de televisión. Por su lado, la China no se quedó en silencio y respondió de la manera más elegante posible: con un video que resume sus 23 años de carrera profesional. El conflicto, que parecía haber llegado a su fin, se reaviva con fuerza y genera un nuevo debate en el mundo del espectáculo.

La tensión se disparó cuando a Wanda Nara le preguntaron en el programa Los profesionales de siempre sobre una posible acción legal de la actriz contra otra mediática. La ex de Icardi, fiel a su estilo, desvió la pregunta y lanzó un dardo envenenado que apuntó directamente a su rival: "Nada, no tengo tiempo porque yo trabajo. Cuando estás con tiempo libre tenés más tiempo de esas tonterías, yo no".

La China Suárez respondió a las acusaciones de Wanda con un video que muestra sus 23 años de carrera.

La respuesta de la China Suárez

El comentario, que fue una clara indirecta, no tardó en llegar a oídos de La China Suárez, que eligió una forma sutil, pero contundente, para responder. A través de sus historias de Instagram, la actriz compartió un video que mostraba una recopilación de sus personajes más icónicos tanto en novelas como en películas, una forma de recordarle a su rival su larga y consolidada carrera.

El video respuesta de la China Suárez a Wanda Nara.

La actriz acompañó el video con una frase poderosa: "23 años trabajando sin parar. Agradecida y feliz". Una respuesta que no necesitó de un enfrentamiento directo para dejar en claro que la acusación de Wanda estaba lejos de ser verdad. El post se volvió viral en cuestión de minutos y la guerra de egos, que parecía haber llegado a su fin, se reavivó con más fuerza que nunca.